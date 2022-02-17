В Алтайском крайсовпрофе рассказали, когда бастующие сотрудники «Нортека» получат зарплаты

Председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов прокомментировал ситуацию с задержками зарплаты сотрудникам филиала «Нортека», который работает на базе Алтайского шинного комбината. В беседе с amic.ru он рассказал, что на утро 17 февраля только сборочный цех не приступил к выполнению своих обязанностей, а основной причиной забастовки стала невыплата части зарплаты: сотрудники получили лишь должностные оклады, без стимулирующих.

«Председатель профсоюзной организации встречалась с работниками. Их основное требование — полная выплата задолженности. Также она встречалась с генеральным директором, который заявил, что задержка связана с проверкой, которую инициировали московские собственники, и что в ближайшие два-три дня заработная плата будет выплачена», — рассказал Панов.

Он добавил, что внутренняя проверка не может служить причиной для задержек и зарплаты должны выплатить в ближайшие дни — чтобы не обострять ситуацию.

Панов также отметил, что на 18:00 17 февраля все цеха функционируют. Профсоюзная организация предприятия продолжает работать над восстановлением прав сотрудников.

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Общество В Барнауле работники «Нортека» устроили забастовку из-за «заморозки» зарплат

Напомним, забастовка началась после того, как работники получили 15 февраля «скромные» выплаты — сотрудники в среднем выдали на 15-40 тысяч рублей меньше, чем должны были. Вечером 16 февраля руководство предприятия якобы объяснило, что «заморозке» подверглась часть премий и надбавок. Работников компании попросили выйти на смены «хотя бы до понедельника», однако рабочих это не устроило.