В алтайском Минздраве объяснили появление «выбывших» в ковидной статистике

Представители алтайского Минздрава пояснили, откуда в ковидной статистике появилась категория «выбывшие». Об этом сообщает «Банкфакс».

Впервые эта категория появилась в статистике 26 апреля. В то же время оперштаб перестал публиковать списки выздоровевших и умерших.

В Минздраве подтвердили, что категория «выбывшие» объединяла две эти катеогории.

«Показатель формировался специалистом в ручном режиме из-за технических работ по установке медицинских информационных систем, которые играют ключевую роль для работы с регистром ковид-инфицированных», — поясняется в сообщении.

Якобы некоторое время публиковать выздоровевших и погибших вместе оперштаб не мог, но теперь с техническими проблемами покончено, а данные публикуются как прежде.

Отмечается, что федеральный оперштаб все это время публиковал данный в формате «умершие и выздоровевшие», но неизвестно, откуда федеральное ведомство получало данные.

Ранее сообщалось, что Алтайский край и Республика Алтай стали антилидерами рейтинга по уровню смертности от коронавируса. В Республике Алтай этот показатель увеличился на 73,9%, а в Алтайском крае — на 36,8%.