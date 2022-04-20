В Барнауле резко упал спрос на ПЦР-тесты

Барнаульцы стали в несколько раз реже проверяться на ковид. Об этом сообщает телеканал «Толк».

В некоторых частных клиниках Барнаула сообщают о падении спроса на ПЦР-тестирование. При этом ситуация отличается в различных клиниках. Так, в медцентре «Исида» поток желающих пройти тест снизился на 90%, в «Хелми» — на 40-50%. В клинике «Юма-мед» количество проходящих ПЦР-тесты стало меньше в три раза. О падении спроса заявляют и в компании «Макси-мед».

Подобная картина наблюдается не везде. Так, в центре здоровья «Медиста» отмечают снижение спроса на тесты, но не такое большое, как у конкурентов. Представители компании объясняют это тем, что граждане хотят уехать за границу и посещать некоторые мероприятия, где ПЦР нужен. Это и поддерживает спрос.

В клиниках заявляют, что стоимость ПЦР-теста по-прежнему составляет от тысячи до полутора тысяч рублей.

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Аналогичная ситуация складывается и в государственных клиниках. Как заявляет главный врач Диагностического центра Жанна Вахлова, сейчас в организации исследуется около 1,5 тысячи бесплатных мазков ежедневно. В феврале пиковая нагрузка доходила до 14 тысяч мазков. За платными тестами сейчас в Диагностический центр обращаются около пяти человек в день, при этом ранее это число доходило до 30 человек.

Уменьшение числа ПЦР-тестирований связано с общим снижением заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае. На данный момент в Алтайском крае за день выявляют около 140 заболевших ковидом, при этом ещё в феврале эта цифра доходила до нескольких тысяч в сутки. Однако в Роспотребнадзоре заявляют, что, несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации, говорить о завершении пандемии пока не приходится.

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