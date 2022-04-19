В Роспотребнадзоре заявили, что пандемия COVID-19 ещё не закончилась

Говорить о завершении пандемии коронавируса пока не приходится, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорить о завершении пандемии не приходится», — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что ковид остаётся значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска.

По данным ведомства, среди подтверждённых случаев коронавируса 97,5% приходится на «омикрон», 0,5% — на «дельту» и 2% — на прочие недоминирующие варианты инфекции.

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С начала пандемии в России зарегистрировали 18 млн случаев заражения коронавирусом и 373,9 тысячи смертей. Выздоровели за весь период 17,4 млн пациентов.

Член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев заявил, что предпосылок для введения новых коронавирусных ограничений в России нет.