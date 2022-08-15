В Бурятии возвращают масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19

Власти Бурятии с 16 августа возобновят действие масочного режима в общественных местах и транспорте. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение приняли из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Как отметила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина, за минувшую неделю в республике подтвердили 1210 случаев заражения COVID-19. Вместе с возвращением масочного режима в регионе усилят соблюдение правил гигиены.

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Здоровье В Алтайском крае подтвердили 201 случай заражения COVID-19 за сутки

Напомним, что в Алтайском крае, как и в целом по стране, продолжает расти заболеваемость ковидом. Ранее сообщалось, что шестую волну COVID-19 на Алтае стоит ждать уже в августе, а пик наступит в начале осени.