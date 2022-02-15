В Москве начались испытания назальной вакцины от коронавируса

Клинические испытания назальной вакцины от коронавируса начались в Москве. Препарат произведён компанией “Генериум”.

Как сообщает официальный сайт мэрии Москвы, всего в клинических исследованиях примут участие 600 человек. 400 из них — в медицинских учреждениях столицы, а остальные — в одиннадцати административных центрах по всей России.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что по своему составу препарат компании “Генериум” идентичен вакцине “Спутник V”, предназначенной для внутримышечного введения.

Ранее сообщалось, что более тысячи детей приняли участие в испытаниях вакцины “КовиВак“. До конца 2022 года они могут завершиться.