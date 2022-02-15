В Змеиногорском районе из-за коронавируса приостановили оказание плановой медпомощи

Из-за роста числа заражённых ОРВИ и коронавирусом в Змеиногорском районе Алтайского края приостановили оказание плановой медицинской помощи. Ограничения вступили в силу с 14 февраля, сказано на сайте ЦРБ.

Ряд врачей больницы продолжат работу в режиме неотложной помощи, которую оказывают при острых и обострённых хронических заболеваниях.

Доктора узких специальностей будут работать с пациентами, заражёнными коронавирусом или ОРВИ.

Записаться на приём жители района могут на два дня вперёд. Также есть возможность вызвать врача на дом.

Ранее сообщалось, что 100 образовательных учреждений в Алтайском крае остаются закрытыми из-за коронавируса и ОРВИ.