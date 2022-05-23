В Омской области усилили санитарный контроль из-за оспы обезьян

Случаев заболевания этой инфекцией в регионе не зарегистрировали

23 мая 2022, 15:15, Никита Черников

В Омской области из-за оспы обезьян усилили санитарный контроль на границе, чтобы не допустить завоза инфекции, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Обязательную проверку теперь проходят все прибывающие граждане из стран ближнего и дальнего зарубежья. Также в центре «Вектор» ведомства создали автономную тест-систему для выявления вируса.

Тем не менее случаев оспы обезьян в Омской области пока нет, а риск завоза инфекции оценивается как минимальный, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России не зафиксировали случаев этого заболевания. По его словам, часть населения страны имеет иммунитет к вирусу благодаря вакцинации, проводившейся до 1980 года.

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