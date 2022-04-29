В России могут ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, рекомендованных ВОЗ

В России могут начать штрафовать за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешённых Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщают «Известия».

По информации источника, соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть 17 мая.

За нарушение запрета, в случае его принятия, физическим лицам будет грозить штраф от 75 до 200 тысяч рублей. Для должностных лиц и предпринимателей размер штрафа составит 150-600 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 2 до 6 миллионов рублей, а также приостановление деятельности до девяноста суток.

Депутат Даниил Бессарабов пояснил, что в России существует система контроля лекарств, которая себя хорошо зарекомендовала. А в правительстве добавили, что этот закон может быть принят, чтобы обезопасить россиян от некачественных медикаментов.

Ранее сообщалось, что Минздрав опубликовал данные по новому порядку диспансеризации взрослого населения страны.