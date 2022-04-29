В России могут ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, рекомендованных ВОЗ

Физическим лицам за нарушение законодательства может грозить штраф в размере от 75 до 250 тысяч рублей

29 апреля 2022, 09:39, Илья Звягинцев

В России могут начать штрафовать за ввоз незарегистрированных лекарств, разрешённых Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщают «Известия».

По информации источника, соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть 17 мая.

За нарушение запрета, в случае его принятия, физическим лицам будет грозить штраф от 75 до 200 тысяч рублей. Для должностных лиц и предпринимателей размер штрафа составит 150-600 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 2 до 6 миллионов рублей, а также приостановление деятельности до девяноста суток.

Депутат Даниил Бессарабов пояснил, что в России существует система контроля лекарств, которая себя хорошо зарекомендовала. А в правительстве добавили, что этот закон может быть принят, чтобы обезопасить россиян от некачественных медикаментов.

Ранее сообщалось, что Минздрав опубликовал данные по новому порядку диспансеризации взрослого населения страны.

Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации взрослых

Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации взрослых

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