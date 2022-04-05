Голикова: В России нет дефицита жизненно необходимых лекарств

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России достаточно жизненно необходимых лекарств. Её слова приводит пресс-служба кабмина.

По данным чиновницы, правительством ведётся постоянный мониторинг лекарственного обеспечения.

«Анализ остатков лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших свидетельствует о том, что их достаточно для деятельности медицинских организаций и обеспечения наших граждан», — сказала Голикова, отметив, что цена на эти лекарства регулируется государством.

Она также пообещала, что в России создадут систему онлайн-контроля доступности лекарств, чтобы не допустить уменьшения запасов.

В конце марта стало известно, что эксперты Минздрава ищут аналоги лекарств, которые не выпускаются в России.