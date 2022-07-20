В России разработали тест-систему для выявления оспы обезьян
Сейчас она проходит испытания
20 июля 2022, 07:50, Никита Черников
Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали тест-систему для выявления оспы обезьян, сообщили ТАСС в пресс-службе агентства.
Сейчас она проходит испытания и готовится к регистрации.
12 июля стало известно, что в России подтвердили первый случай оспы обезьян. Болезнь завез в страну молодой человек, вернувшийся из Европы.
До этого во Всемирной организации здравоохранения оценили риски появления оспы обезьян в России как высокие.
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