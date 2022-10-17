Вирусолог допустил начало новой волны COVID-19 в России после октября

Заболеваемость коронавирусом в России будет снижаться до конца октября, но не исключено, что затем начнётся новая волна. Об этом в разговоре с ТАСС заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По словам вирусолога, новая волна уже «определённо началась» в таких европейских странах, как Италия, Франция, Германия и Австрия. Там, по заявлению Альтштейна, «наблюдается отчётливое повышение заболеваемости».

В то же время новый подъём может и вовсе не дойти до нашей страны, так как у России сейчас «слабые отношения с Европой». При этом в случае наступления новой волны она вряд ли будет значительной, считает специалист.

«В целом эпидемия показывает признаки, намёки на конец. Но всё-таки ещё порядка 400 тыс. человек в день в мире заболевают, поэтому говорить об окончании эпидемии нельзя. Заболеваемость будет вот так „идти“ волнами, постепенно спадая», — сказал он.

Ранее о начале новой волны COVID-19 заявили во Всемирной организации здравоохранения.