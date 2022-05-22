ВОЗ зарегистрировал 92 случая заражения опой обезьян в мире

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 92 случая заражения оспой обезьян в мире. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

На 21 мая организация получила 92 сообщения о случаях заражения из 12 стран. Еще 28 случаев сейчас расследуются.

«На сегодняшний день не было зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с этим заболеванием», — уточнили в ВОЗ.

По данным организации, случаи заражения не связаны с поездками в эндемичные страны.

Ранее Минздрав РФ отчитался о том, что в России не зарегистрировали ни одного случая заражения оспой обезьян. Часть населения страны имеет иммунитет к этому заболеванию.