ВОЗ зарегистрировал 92 случая заражения опой обезьян в мире
На данный момент ни одного летального случая специалисты не зафиксировали
22 мая 2022, 14:50
Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 92 случая заражения оспой обезьян в мире. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.
На 21 мая организация получила 92 сообщения о случаях заражения из 12 стран. Еще 28 случаев сейчас расследуются.
«На сегодняшний день не было зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с этим заболеванием», — уточнили в ВОЗ.
По данным организации, случаи заражения не связаны с поездками в эндемичные страны.
Ранее Минздрав РФ отчитался о том, что в России не зарегистрировали ни одного случая заражения оспой обезьян. Часть населения страны имеет иммунитет к этому заболеванию.
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