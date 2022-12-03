ВОЗ зря надеялась, что пандемия коронавируса почти закончилась
По словам главы организации, всё ещё существуют условия, способствующие появлению новых вариантов инфекции
3 декабря 2022, 11:05, Никита Черников
В ВОЗ надеялись, что чрезвычайная фаза пандемии коронавируса скоро закончится, но этого не случилось, заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Всё ещё существуют условия, способствующие появлению новых вариантов, которые могут быть важным фактором смертности», — цитируют его РИА Новости.
По данным статистического сайта Worldometer, за весь период в мире зарегистрировали более 649 млн случаев ковида и 6,6 млн смертей.
Больше всего заболевших выявили в США (100,7 млн), Индии (44,6 млн) и Франции (37,9 млн). Россия (21,6 млн) расположена на десятой строке.
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