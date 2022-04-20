Врач-психиатр предупредил, что после коронавируса у людей может развиться бессонница

Внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал об одном из последствий коронавируса. Слова специалиста передаёт РИА Новости.

Эксперт предупредил, что у ряда пациентов после перенесённого коронавируса проявляется бессонница. Врач порекомендовал не считать это безобидным последствием.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что говорить о завершении пандемии коронавируса в России ещё рано.

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Здоровье В Барнауле резко упал спрос на ПЦР-тесты

По данным ведомства, среди подтверждённых случаев коронавируса 97,5% приходится на «омикрон», 0,5% — на «дельту» и 2% — на прочие недоминирующие варианты инфекции.