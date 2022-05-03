Врач рассказал о пяти продуктах, которые помогают при профилактике и лечении рака

Британский врач Вильям Ли рассказал о продуктах, которые помогают в профилактике и лечении рака. Его слова приводит Daily Express.

Первыми в списке оказались орехи: лесные, кешью, миндаль, фисташки, арахис и бразильский. В них содержатся полифенолы и омега-3, которые помогают в борьбе с онкозаболеваниями.

Второй продукт — помидоры. Вещества, содержащиеся в них, «перекрывают питание» раковым клеткам.

Третьим рекомендованным продуктом стал фиолетовый картофель. Он богат антоцианином — «веществом-убийцей» раковых клеток.

Также Вильям Ли посоветовал есть устрицы и пить зелёный чай матча, который особенно эффективен в борьбе с раком груди.

Ранее специалист рассказал о продуктах, которые могут повлиять на развитие слабоумия.