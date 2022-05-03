Врач рассказал о пяти продуктах, которые помогают при профилактике и лечении рака
Определённые продукты помогают в профилактике отдельных видов онкологических заболеваний
Британский врач Вильям Ли рассказал о продуктах, которые помогают в профилактике и лечении рака. Его слова приводит Daily Express.
Первыми в списке оказались орехи: лесные, кешью, миндаль, фисташки, арахис и бразильский. В них содержатся полифенолы и омега-3, которые помогают в борьбе с онкозаболеваниями.
Второй продукт — помидоры. Вещества, содержащиеся в них, «перекрывают питание» раковым клеткам.
Третьим рекомендованным продуктом стал фиолетовый картофель. Он богат антоцианином — «веществом-убийцей» раковых клеток.
Также Вильям Ли посоветовал есть устрицы и пить зелёный чай матча, который особенно эффективен в борьбе с раком груди.
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