Врач рассказал о том, как ускорить восстановление обоняния после коронавируса

Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала о том, что тренировки обоняния могут помочь вернуть чувствительность после перенесённого коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наблюдения показывают, что быстрее вкус и обоняние восстанавливаются при тренировках: например, вдыхании ярких ароматов духов, цветов, употреблении специй», — сказала Руженцова.

Специалист добавила, что никаких препаратов, которые позволят быстро восстановить чувствительность, на данный момент нет.

При этом врач Павел Чухляев пояснил, что потеря вкуса и обоняния после коронавируса обратимы, даже если они сохраняются длительное время после болезни.

Ранее врач-терапевт предупредил о том, что коронавирус может привести к полной потере зрения.