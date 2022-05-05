Врач-терапевт предупредил о том, что коронавирус может привести к полной слепоте

Врач-терапевт Светлана Божко рассказала о том, что человек может полностью ослепнуть из-за последствий коронавируса. Её слова приводит Ura.ru.

По словам специалиста, к системным осложнениям можно отнести тромбоз центральных вен и окклюзию артерий сетчатки глаза, которые представляют серьёзную угрозу. Также опасны поражение нервных клеток сетчатки глаза и зрительного нерва.

Эксперт предупредила, что существует вероятность не восстановить зрение до прежнего уровня. Здесь всё зависит от тяжести болезни и скорости обращения к врачу за квалифицированной медицинской помощью.

Божко посоветовала идти к врачу сразу после обнаружения изменений зрения.

Ранее врач-инфекционист предупредил о том, что после праздников в России возможен подъём уровня заболеваемости коронавирусом.