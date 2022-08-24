Врач рассказала, стоит ли мыть куриные яйца

Диетолог Елена Соломатина посоветовала не мыть яйца, перед тем как положить их в холодильник, сообщает «Москва 24».

Эксперт отметила, что на яйцах есть плёнка, защищающая от сальмонеллёза, которую лучше смывать перед приготовлением, но не ранее.

«Иначе, когда мы будем разбивать яйцо, грязь может попасть внутрь, и если мы недостаточно его прожарим, проварим, то можем отравиться даже от свежего яйца», — пояснила врач.

Она также указала, что сваренные вкрутую яйца можно хранить в холодильнике в течение двух недель, а всмятку — около двух суток, даже если они в скорлупе. Варёные и очищенные — не больше трёх дней.

«Если яйца порезали и сделали из них салат, смешали с чем-то, то это блюдо желательно в течение суток съесть», — посоветовала диетолог.

Ранее Соломатина рассказала, что из-за регулярного недосыпа сбиваются биоритмы, в результате чего возникает постоянное чувство голода, что может привести к ожирению.