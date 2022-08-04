Заболеваемость COVID-19 в Алтайском крае продолжает расти
За минувшие сутки в регионе зафиксировали 114 случаев заражения
Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае продолжает расти. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, в регионе подтвердили 114 случаев заражения.
Выздоровели за сутки 9 человек, 21 пациент госпитализирован. Смертей от коронавируса не было.
Напомним, что в последние недели в России вновь регистрируется прирост заболеваемости коронавирусом. По данным федерального оперштаба, 4 августа впервые с апреля выявили более 17,1 тысячи случаев заражения, госпитализировали 1916 пациентов.
Ранее сообщалось, что шестая волна ковида на Алтай придёт летом с вирусом в неизвестной мутации — волну подъёма заболеваемости стоит ждать уже в августе, а пик наступит в начале осени.