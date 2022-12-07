Свиной грипп уже здесь. Что за резкий эпидподъём начался на Алтае и когда он закончится?

В Алтайском крае начался резкий подъём заболеваемости респираторными инфекциями. Эту информацию, которую ранее сообщили алтайские медики, в беседе с amic.ru подтвердил и главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, пока в большинстве случаев жители Алтая болеют привычными нам ОРВИ. Впрочем, в крае уже начали выявлять и свиной грипп (H1N1), приход которого предрекали в последние месяцы. Пока заболевших немного, но ситуация может ухудшиться в ближайшее время, отметил Шевченко.

О том, чем болеют жители Алтайского края, как понять, грипп это или нет, и как долго продлится эпидподъём — в материале amic.ru.

Весь набор ОРВИ, включая свиной грипп

Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) в Алтайском крае резко выросла за последние две недели, сообщил Шевченко. По его словам, за это время значительно увеличилась нагрузка на поликлиники края. Вызовов скорой помощи тоже стало больше.

«В основном в регионе сейчас выявляют, так скажем, классические и привычные для человека ОРВИ. Это риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус. Но уже есть и случаи гриппа. Насколько мне известно, уже порядка 20 случаев гриппа лабораторно подтверждено. Большинство из этих случаев — свиной грипп H1N1», — рассказал инфекционист.

При этом заболеваемость ковидом в Алтайском крае не растёт так сильно, как ОРВИ, отметил специалист.

По словам Шевченко, регион находится в середине эпидподъёма. Поэтому очень вероятно, что в дальнейшем количество заболевших будет расти ещё. В том числе инфекционист допускает, что на первые роли выйдет именно свиной грипп.

Amic.ru направил запрос в управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, чтобы получить полную информацию о том, какими инфекциями болеют жители региона.

Страшен ли H1N1?

Ситуацию с возвращением гриппа и активизацией других ОРВИ эксперты прогнозировали ещё в первой половине 2022 года, пояснил Шевченко. В первую очередь это связано с ослаблением COVID-19, который заметно сдал позиции в борьбе за человеческие организмы.

«Свято место пусто не бывает. Свиной грипп всё это время ждал и дождался своего часа, чтобы вернуться», — отметил врач.

Кроме того, последние два с лишним года Алтайский край, как и другие регионы страны, жил с рядом действующих ограничений. Эти правила мешали распространению в том числе и других вирусных инфекций. Теперь препятствия для распространения этих заболеваний нет.

Впрочем, и нагнетать излишнюю панику из-за возвращения свиного гриппа не стоит, считает инфекционист. H1N1, из-за появления которого в 2009-м объявляли мировую пандемию, за годы стал менее вирулентным (болезнетворным).

«Конечно, есть группы риска, для которых свиной грипп наиболее опасен. Это дети до 6 лет, пожилые, а также люди с сопутствующими заболеваниями. Но взрослый здоровый человек, скорее всего, перенесёт свиной грипп нормально, без тяжёлых осложнений. К тому же H1N1 — это вирус типа A, защита от которого включена в состав современных прививок», — пояснил Валерий Шевченко.

Поэтому медики не ждут, что H1N1 вызовет ужасающий рост количества заболевших. Эпидподъём будет продолжаться, но без катастрофических последствий, считает инфекционист. При этом точно спрогнозировать, как заболеваемость гриппом будет прогрессировать в регионе, невозможно, отметил врач.

Тем не менее алтайские поликлиники уже перешли на режим работы, который применяли в пятую волну COVID-19. Для пациентов открыли «кабинеты для температурящих», а в каждом медучреждении усилена деятельность кол-центра. Методики борьбы с вирусными заболеваниями уже отработаны на коронавирусе, а потому система здравоохранения должна справиться с нагрузкой, уверен Шевченко.

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Когда мы перестанем болеть?

Невозможно и спрогнозировать, как долго продлится нынешний эпидподъём. Но надеяться, что количество заболевших начнёт снижаться раньше Нового года, не приходится, считает специалист. По его словам, в случае с гриппом период эпидемиологического неблагополучия может длиться до трёх месяцев.

«Это считается нормальным, когда сезон длится до трёх месяцев. У нас бывали случаи, когда грипп приходит уже после Нового года. Так вот, выходили мы из этой истории только в начале весны. По законам эпидемиологии, подъём длится 3-4 недели. Потом столько же — период стабилизации и ещё столько же — снижение», — пояснил Шевченко.

Жителям Алтайского края инфекционист настоятельно рекомендует соблюдать те санитарные правила, к которым мы привыкли за время пандемии. Мытьё рук, ношение масок и избегание больших скоплений людей — эффективные способы избежать заболевания ОРВИ и гриппом.

Наилучший же способ себя защитить — вакцинация. По словам Шевченко, прививки от гриппа, которые используют в России, эффективны в том числе и против H1N1.

Ну а если вы уже почувствовали себя плохо, Шевченко рекомендует обращаться к врачам. Лучший способ — позвонить в кол-центр поликлиники, описать свои симптомы и получить инструкции, как действовать дальше.