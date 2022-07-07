Ещё заразнее. Медики прогнозируют новую волну ковида на Алтае уже в июле

7 июля Минздрав Алтайского края предупредил о приходе очередной волны коронавирусной инфекции. По мнению эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьёва, эпидемиологическая ситуация в нашей стране ухудшится уже к концу июля или в августе. А из-за того, что дети и студенты вернутся за парты, начало учебного года ускорит рост заболеваемости.

Ведомство пишет о том, что в Европе и Израиле уже наблюдается подъём новой волны ковида. Так, в Португалии за сутки выявляют столько же заболевших, сколько и зимой. Растёт количество госпитализированных португальцев и смертность среди инфицированных коронавирусом.

Новости

Происшествия ВОЗ: заболеваемость ковидом в мире за две недели выросла почти на 30%

В ФРГ также зафиксировано резкое увеличение госпитализаций ковидных больных. Но пока их число в четыре раза ниже предыдущего пика.

Так же в Израиле выросло количество госпитализированных со штаммом «омикрон» BA.5. В стране снова открываются ковидные отделения в больницах. Опять появились рекомендации врачей носить маски в транспорте и в закрытых помещениях.

«Ситуация с COVID-19 в России сейчас стабильна: цифры заражений низкие, ковидные больницы опустели. Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом пошла на спад, праздновать победу ещё рано», — предупреждают в краевом Минздраве.

Алтайские чиновники от медицины советуют делать ревакцинацию до того, как новая волна ковида достигнет Алтая.

Чем опасны новые штаммы «омикрона»

В Европе циркулируют штаммы BA.4 и BA.5. Они более заразны, чем предыдущие разновидности. Но протекает легче, пишут «Известия».

Однако, как считает заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, BA.4 и BA.5 хуже поддаются лечению. Их труднее вылечить, например, с помощью терапии моноклональными антителами.

В России BA.5 уже выявлен у заболевших, об этом ещё 16 июня рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Первый пациент с такой разновидностью «омикрона» был обнаружен в Ленинградской области 26 мая. BA.4 тоже уже появился в нашей стране. По мнению врачей, скорее всего, это завозные случаи.

Новости

Политика Володин потребовал от США компенсации «за распространение» COVID-19

Напомним, что месяц назад, 7 июня, в связи со снижением заболеваемости и отменой масочного режима оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Алтайского края решил прекратить публиковать ежедневную сводку по COVID-19.

На 6 июля этого года в крае было зафиксировано 49 заболевших ковидом и ни одного умершего. Но в июле был день с ещё меньшим числом инфицированных — 5 июля их выявили 45. Столь низкий показатель у нас в регионе был лишь 18 мая 2020 года.