Жители Бийска уже четвертый год ждут восстановления местного тубдиспансера

Больше трёх с половиной лет ведутся ремонтные работы в бийском тубдиспансере. Об этом сообщает «Банкфакс».

Здание признали аварийным в 2018 году, а в 2019-м начались ремонтные работы. До конца 2020 года в здании заменили кровлю, конструкцию перекрытий над третьим этажом, восстановили и усилили стены. На проведение работ выделили 81 млн рублей.

В 2021 году с компанией «Строитель» заключили контракт на капитальный ремонт здания. Из выделенных 167,3 млн к началу мая 2022 года освоили 87,2 млн рублей.

На эти деньги строители провели коммуникации, сделали пожарный водопровод, отремонтировали крылечки, заменили окна, установили перегородки, залили полы. Специалисты ведут работы по облагораживанию фасада, чистовой отделке и установке потолков.

По официальным данным, завершить работы планируют в декабре, но неизвестно, когда диспансер сможет вновь принимать пациентов.

Ранее сообщалось, что алтайский Минздрав не смог закупить необходимое оборудование из-за роста цен. Докупить его обещают, но для этого нужно провести перерасчёт и скорректировать финансирование.