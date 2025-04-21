Медики из алтайского села пожаловались депутату Госдумы на выплаты

Бюджетники сообщили, что им не доплачивают

21 апреля 2025, 13:10, ИА Амител

Прием Александра Терентьева / Фото: пресс-служба партии

Медики Мамонтовской районной больницы столкнулись с проблемой начислений президентских выплат. Такое обращение в рамках региональной недели получил депутат Государственной Думы, лидер алтайского отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев. Народный избранник уже подключился к разбирательству.

О сокращении президентских выплат в размере 30 тысяч рублей сообщила руководитель Мамонтовского отделения партии Людмила Плешкова. По ее словам, после присоединения учреждения к Павловской районной больнице выплаты рассчитываются не по фактически отработанному времени, а норме часов при пятидневной рабочей неделе, что значительно снижает их размер. Разрешить ситуацию на месте не удалось, и депутат готовит официальный запрос в краевой Минздрав. В случае отсутствия реакции направит обращение в прокуратуру.

Еще одну жалобу депутат получил от жителей ЗАТО Сибирский. Люди выразили недовольство последствиями так называемой модернизации местной больницы. По их словам, ранее хорошо оснащенное учреждение фактически стало ФАПом и не может оказывать должную помощь. Несмотря на ранее направленное обращение в правительство края, проблема остается актуальной. Депутат поручил помощнику собрать полный перечень претензий для выработки последующих мер.

Также одна из жительниц Сибирского обратилась по поводу низких выплат ветеранам труда. По мнению заявительницы, размер компенсации в Алтайском крае, составляющий чуть более 850 рублей, несправедливо мал.

Руководитель отделения партии в Алтайском районе Людмила Бабичева рассказала главному социалисту региона сразу о двух проблемах: о снижении качества медицинских услуг и условий содержания в лечебном центре "Озеро Яровое" и необходимости восстановления озера Сорокино в районном центре. По первому вопросу депутат направит запрос заместителю председателя краевого правительства Игорю Степаненко. По второму уже запросил дополнительные данные, по результатам которых подготовят обращение в администрацию района.