Медики объяснили, почему к 2050 году люди будут снова умирать от ангины
Проблема в том, что люди сами назначают себе лекарства, а если и идут к врачу, то многие не придерживаются схемы лечения
21 августа 2024, 17:16, ИА Амител
К 2050 году около 10 млн человек в мире будут умирать из-за того, что нерациональное применение антибиотиков привело к возникновению устойчивости микробов к этим препаратам (сейчас более 700 тысяч человек). ВОЗ включила антибиотикорезистентность в число десяти глобальных угроз здоровью людей. В связи с этим правительство России утвердило план мероприятий на 2025-2030 годы по реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России, пишет "Парламентская газета".
Доктор медицинских наук Александр Карабиненко отметил, что лечение антимикробными веществами должно быть под контролем врача.
"На каждый чих антибиотик не назначают, поэтому правильно, что уже несколько лет в нашей стране их можно купить в аптеке только по рецепту. И, если человек начал терапию, необходимо ее закончить", - указал он.
Лечение некоторых инфекций требует сложных антимикробных схем, когда применяются одновременно по несколько антибиотиков. Поэтому, подчеркнул профессор, нужно четко придерживаться врачебных назначений - и по времени лечения, и по количеству лекарств.
Президент Российского общества фтизиатров Ирина Васильева указала, что ранее врачи хорошо справлялись с туберкулезом, однако больные прерывали лечение или лечились не по той схеме, которую прописал врач, и все это привело к развитию резистентности - микробы перестали реагировать на препараты.
Васильева отметила, что если бесконтрольное употребление антибиотиков не прекратить, то однажды они перестанут действовать и люди опять начнут умирать от ангины, пневмонии или туберкулеза.
17:21:19 21-08-2024
а если и идут к врачу, то --- попадают к нему на прием через 2 недели)
17:27:42 21-08-2024
К тому времени китайцы столько новых зараз изобретут, что про ангину и забудут.
17:44:41 21-08-2024
К 2050 году и так уже все умрут
19:15:43 21-08-2024
Каждый день люди едят куриц, которых, как нам сообщали здесь же, без антибиотиков не вырастить. И другие продукты с лекарствами. Так что советы врачей нужны в первую очередь правительству для разработки мер по производству продуктов, не содержащих антибиотиков.
19:51:43 21-08-2024
К 2050 году итак все умрут
К 2050???Истину вам говорю - 4 мая 25 года Земля налетит на небесную ось!!!
23:03:22 21-08-2024
Гость (19:51:43 21-08-2024) К 2050 году итак все умрутК 2050???Истину вам говорю - 4...
Жги Господь, тут уже ничего не спасти)))
22:29:47 21-08-2024
Выдать всем тонзилитикам белую простыню и указать направление на кладбище. Шанцевый выдать на месте самозахоронения.
22:56:14 21-08-2024
К врачу идёшь и он выписывает антибиотик при любом ОРВИ, и ещё кучу не нужных лекарств, в советское время при ОРВИ антибиотики не выписывали, врачи сами способствуют распространению антимикробной резистентности, вернее не врачи, я спущенные им схемы лечения.
09:40:58 22-08-2024
Гость (22:56:14 21-08-2024) К врачу идёшь и он выписывает антибиотик при любом ОРВИ, и е... ага, я пошел к врачу с ОРВИ и она мне выписала разновидность арбидола! То есть этой пустышкой она реальную болезнь лечила, это вот сейчас такие схемы лечения Министерство нашего здравозахоронения спускает в поликлиники и больницы. Мы так и раньше с таким лечением вымрем, тем более что к врачу через 2 недели только попадешь.
09:44:19 22-08-2024
Гость (09:40:58 22-08-2024) тем более что к врачу через 2 недели только попадешь. к своему терапевту да. а при заболевании в поликлиниках есть спецбоксы где по живой очереди проходишь
09:48:45 22-08-2024
Гость (22:56:14 21-08-2024) К врачу идёшь и он выписывает антибиотик при любом ОРВИ, и е... В советское время сульфаниламиды часто выписывали. Сейчас практикуют, нет?
06:37:25 22-08-2024
А стоит ли вообще к этим неучам идти? Все, кто заканчивал в нулевые и после, могут только загуглить симптомы.