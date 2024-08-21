Проблема в том, что люди сами назначают себе лекарства, а если и идут к врачу, то многие не придерживаются схемы лечения

21 августа 2024, 17:16, ИА Амител

Болезни и лекарства / Фото: unsplash.com

К 2050 году около 10 млн человек в мире будут умирать из-за того, что нерациональное применение антибиотиков привело к возникновению устойчивости микробов к этим препаратам (сейчас более 700 тысяч человек). ВОЗ включила антибиотикорезистентность в число десяти глобальных угроз здоровью людей. В связи с этим правительство России утвердило план мероприятий на 2025-2030 годы по реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России, пишет "Парламентская газета".

Доктор медицинских наук Александр Карабиненко отметил, что лечение антимикробными веществами должно быть под контролем врача.

"На каждый чих антибиотик не назначают, поэтому правильно, что уже несколько лет в нашей стране их можно купить в аптеке только по рецепту. И, если человек начал терапию, необходимо ее закончить", - указал он.

Лечение некоторых инфекций требует сложных антимикробных схем, когда применяются одновременно по несколько антибиотиков. Поэтому, подчеркнул профессор, нужно четко придерживаться врачебных назначений - и по времени лечения, и по количеству лекарств.

Президент Российского общества фтизиатров Ирина Васильева указала, что ранее врачи хорошо справлялись с туберкулезом, однако больные прерывали лечение или лечились не по той схеме, которую прописал врач, и все это привело к развитию резистентности - микробы перестали реагировать на препараты.

Васильева отметила, что если бесконтрольное употребление антибиотиков не прекратить, то однажды они перестанут действовать и люди опять начнут умирать от ангины, пневмонии или туберкулеза.