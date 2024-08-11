Популярные антибиотики могут быть опасны для жизни

Ученые отметили, что пациентов нужно предупреждать о возможных рисках

11 августа 2024, 08:05, ИА Амител

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Учёные провели исследование, в ходе которого были проанализированы данные более 100 000 канадцев старше 66 лет, принимавших пероральные цефалоспорины и сульфаниламиды. В течение 20 лет, в течение которых собиралась информация, были зафиксированы случаи тяжёлой кожной сыпи, связанной с риском сепсиса, сообщает Daily Mail.

Высыпания могут появиться сразу после приёма лекарств или через несколько недель. Часто они связаны с аллергической реакцией и могут включать красные чешуйчатые пятна по всему телу. В редких случаях это может привести к сепсису, когда иммунная система начинает атаковать органы. Это привело к летальному исходу у 5% пациентов из исследования.

Цефалоспорины часто используются для лечения пневмонии, менингита, сепсиса и инфекций мочевыводящих путей. Они также назначаются детям для лечения ушных инфекций при аллергии на пенициллин.

Сульфаниламиды применяются для лечения инфекций мочевыводящих путей, заболеваний кишечника, малярии и инфекций кожи, глаз и влагалища.

Учёные отмечают, что полученные данные не должны стать причиной отказа от антибиотиков. Опасные для жизни побочные эффекты могут быть у любых препаратов, включая безрецептурные обезболивающие. Однако важно предупреждать пациентов о том, что сыпь, лихорадка и другие симптомы могут начаться через несколько недель после приёма антибиотиков. В таких случаях критически важно обратиться к врачу. Также следует назначать антибиотики только тогда, когда это действительно необходимо, подчеркнули врачи.