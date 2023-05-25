Томенко рассказал, какую поддержку получают на Алтае семьи участников СВО

В 2022 году только за счёт средств краевого бюджета объём материальной помощи составил почти 1,2 млрд рублей

25 мая 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае действует более 30 различных мер поддержки семей участников СВО. Об этом губернатор региона Виктор Томенко рассказал во время отчёта работы правительства за 2022 год.

"Семьи участников СВО освобождены от платы за детские сады. В школах, колледжах и техникумах обеспечено горячее питание для детей. Военнослужащие получают необходимую медицинскую помощь в госпиталях, мобилизованные и добровольцы – в краевых больницах", – отметил глава региона.

Одна из задач на этот год – усилить работу Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. В крае это основной координатор адресной и реабилитационной помощи. Организацию обеспечат необходимым оборудованием, а также увеличат штат сотрудников.

"Общий объём материальной помощи участникам СВО и членам их семей за прошедший год, только за счёт средств краевого бюджета, составил почти 1,2 млрд рублей", – рассказал Томенко.

Он уточнил, что помощь оказывает не только регион и волонтёры, но и обычные жители, а также меценаты, промышленники, застройщики, аграрии, предприниматели, общественные организации, политические партии и другие.