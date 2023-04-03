Медики посоветовали раздеться и съесть киви для улучшения качества сна весной
Плохой сон снижает физическую и умственную работоспособность в течение дня
03 апреля 2023, 06:45, ИА Амител
Несколько способов улучшить качество сна весной назвала "Прайму" руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ Татьяна Сурненкова.
Медик напомнила, что весной из-за яркого солнечного света в вечернее время люди испытывают проблемы с выработкой в организме мелатонина, который играет важную роль в регулировании цикла сна и бодрствования.
"Когда секреция мелатонина подавлена, наш организм не инициирует процессы, необходимые для успокоения и засыпания. Это приводит к ухудшению засыпания, а в утренние часы повышает шанс проснуться раньше времени", – отметила врач функциональной диагностики.
Для улучшения сна Сурненкова посоветовала соблюдать несколько правил:
- вечером надевать солнечные очки перед выходом на улицу;
- в спальне повесить плотные шторы, которые должны быть закрыты с вечера и до утра;
- отказаться от пижамы;
- отказаться от гаджетов перед сном;
- перед сном выпить стакан холодной воды – это снизит внутреннюю температуру тела и улучшит засыпание.
Сразу после пробуждения нужно впустить яркий свет в спальню – это поможет проснуться. После этого следует принять душ.
Также улучшить качество сна поможет киви. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание Mirror.
"Киви содержит большое количество серотонина и антиоксидантов, а также фолиевую кислоту и витамин B, которые могут помочь в лечении нарушений сна", – указали медики.
По их словам, всего за месяц регулярного употребления киви вечером может помочь быстрее засыпать, спать дольше и лучше отдыхать.
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08:09:48 03-04-2023
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