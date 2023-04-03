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Медики посоветовали раздеться и съесть киви для улучшения качества сна весной

Плохой сон снижает физическую и умственную работоспособность в течение дня

03 апреля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Несколько способов улучшить качество сна весной назвала "Прайму" руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ Татьяна Сурненкова.

Медик напомнила, что весной из-за яркого солнечного света в вечернее время люди испытывают проблемы с выработкой в организме мелатонина, который играет важную роль в регулировании цикла сна и бодрствования.

"Когда секреция мелатонина подавлена, наш организм не инициирует процессы, необходимые для успокоения и засыпания. Это приводит к ухудшению засыпания, а в утренние часы повышает шанс проснуться раньше времени", – отметила врач функциональной диагностики.

Для улучшения сна Сурненкова посоветовала соблюдать несколько правил:

  • вечером надевать солнечные очки перед выходом на улицу;
  • в спальне повесить плотные шторы, которые должны быть закрыты с вечера и до утра;
  • отказаться от пижамы;
  • отказаться от гаджетов перед сном;
  • перед сном выпить стакан холодной воды – это снизит внутреннюю температуру тела и улучшит засыпание.

Сразу после пробуждения нужно впустить яркий свет в спальню – это поможет проснуться. После этого следует принять душ.

Также улучшить качество сна поможет киви. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на издание Mirror.

"Киви содержит большое количество серотонина и антиоксидантов, а также фолиевую кислоту и витамин B, которые могут помочь в лечении нарушений сна", – указали медики.

По их словам, всего за месяц регулярного употребления киви вечером может помочь быстрее засыпать, спать дольше и лучше отдыхать.

Ранее учёные выяснили, сколько часов нужно спать, чтобы выспаться.

Комментарии 1

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Гость

08:09:48 03-04-2023

Очень полезные и нужные советы. Из серии "проскакать три раза на одной ноге вокруг кровати"...

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