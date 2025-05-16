Мединский: РФ удовлетворена результатом переговоров с Украиной

Он анонсировал масштабный обмен пленными

16 мая 2025, 20:37, ИА Амител

Владимир Мединский на переговорах в Стамбуле / Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Российская делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский.

Мединский анонсировал масштабный обмен пленными – по формуле тысяча на тысячу. Киев запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению.

Помощник президента добавил, что Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня, а также детально прописать свои предложения. При этом Россия готова продолжать переговоры с Украиной.

Корреспондент агентства отметил, что российская делегация покидает место переговоров.