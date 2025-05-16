Мединский: РФ удовлетворена результатом переговоров с Украиной
Он анонсировал масштабный обмен пленными
16 мая 2025, 20:37, ИА Амител
Владимир Мединский на переговорах в Стамбуле / Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС
Российская делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский.
Мединский анонсировал масштабный обмен пленными – по формуле тысяча на тысячу. Киев запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению.
Помощник президента добавил, что Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня, а также детально прописать свои предложения. При этом Россия готова продолжать переговоры с Украиной.
Корреспондент агентства отметил, что российская делегация покидает место переговоров.
21:15:13 16-05-2025
Короче войнушкаа не закончится ?
22:07:47 16-05-2025
С драной овцы хоть шерсти клок. Пословица такая.
22:27:55 16-05-2025
Насчёт пленных можно договариваться и без переговоров. Были поставлены вопросы о мире. Как эти насушные вопросы решил госп.посланник?🙄
23:11:26 16-05-2025
Лучше бы Петросяна послали или Медведева
08:09:10 17-05-2025
Гость (23:11:26 16-05-2025) Лучше бы Петросяна послали или Медведева ... Ах, если бы не Мединский... )))