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Мединский: РФ удовлетворена результатом переговоров с Украиной

Он анонсировал масштабный обмен пленными

16 мая 2025, 20:37, ИА Амител

Владимир Мединский на переговорах в Стамбуле / Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС
Владимир Мединский на переговорах в Стамбуле / Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Российская делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский.

Мединский анонсировал масштабный обмен пленными – по формуле тысяча на тысячу. Киев запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению.

Помощник президента добавил, что Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня, а также детально прописать свои предложения. При этом Россия готова продолжать переговоры с Украиной.

Корреспондент агентства отметил, что российская делегация покидает место переговоров.

Комментарии 5

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Гость

21:15:13 16-05-2025

Короче войнушкаа не закончится ?

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Гость

22:07:47 16-05-2025

С драной овцы хоть шерсти клок. Пословица такая.

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Гость

22:27:55 16-05-2025

Насчёт пленных можно договариваться и без переговоров. Были поставлены вопросы о мире. Как эти насушные вопросы решил госп.посланник?🙄

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Гость

23:11:26 16-05-2025

Лучше бы Петросяна послали или Медведева

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Гость

08:09:10 17-05-2025

Гость (23:11:26 16-05-2025) Лучше бы Петросяна послали или Медведева ... Ах, если бы не Мединский... )))

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