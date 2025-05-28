Мединский: Россия предложила Украине встретиться в ближайшие дни

Он отметил, что украинская сторона пошла совещаться, однако "совещание затянулось"

28 мая 2025, 22:35, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Россия предложила Украине точную дату и место второго раунда переговоров в ближайшие дни для обмена меморандумами по урегулированию, после чего украинская сторона "пошла совещаться". Как пишет ТАСС, об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, он созвонился с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым. Ранее об этом разговоре сообщали СМИ.

"Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами, что якобы мне звонил Умеров по поводу меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся. Прокомментирую. Все было почти так. Только наоборот. Умерову позвонил сегодня я и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня", – заявил Мединский.

Он отметил, что украинская сторона пошла совещаться, однако "совещание затянулось". Сейчас Россия ждет подтверждения. Представители Москвы готовы в ближайшие дни лично встретиться и начать работать в "интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней".