Песков: встреча Путина и Зеленского возможна как итог переговоров Москвы и Киева
Принципиального изменения позиции в этом вопросе нет
28 мая 2025, 18:29, ИА Амител
Личная встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским возможна, но она должна стать итогом переговоров Москвы и Киева по разным направлениям. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что каких-либо изменений в позиции о принципиальной возможности подобной встречи нет.
"Но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям", – подчеркнул Песков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время Россия объявит о новом раунде переговоров с Украиной. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог говорил, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом может пройти в Женеве.
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