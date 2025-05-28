Песков: встреча Путина и Зеленского возможна как итог переговоров Москвы и Киева

Принципиального изменения позиции в этом вопросе нет

28 мая 2025, 18:29, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Личная встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским возможна, но она должна стать итогом переговоров Москвы и Киева по разным направлениям. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что каких-либо изменений в позиции о принципиальной возможности подобной встречи нет.

"Но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям", – подчеркнул Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время Россия объявит о новом раунде переговоров с Украиной. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог говорил, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом может пройти в Женеве.