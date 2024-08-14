"Медовый Спас" отметили в Барнауле

Праздник прошел на площади Сахарова

14 августа 2024, 16:45, ИА Амител

"Медовый Спас на Алтае" - 2024 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 14 августа состоялось праздничное гулянье в честь Медового Спаса. На площади Сахарова собрались пчеловоды со всего края, чтобы поделиться своим сладким урожаем. Гости смогли продегустировать мед, принять участие в мастер-классах, конкурсах и насладиться выступлениями артистов. Особую атмосферу создала традиционная медокачка, где каждый желающий мог попробовать свои силы в этом деле. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий освятил в этот день по традиции медовые прилавки.

Ярмарка проработает на площади Сахарова до конца августа.