Медведь изуродовал туриста, отправившегося в тайгу Тувы вопреки запрету

Несмотря на тяжелые повреждения, турист выжил

24 сентября 2026, 08:43, ИА Амител

Медведь встречает человека в лесу / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Поход в глухую тайгу в Туве едва не закончился гибелью туриста. Мужчина вместе с приятелем отправился в лес, несмотря на действовавшие ограничения и предупреждения об участившихся выходах медведей к людям. В тайге путешественники столкнулись с хищником, который тяжело ранил одного из них.

О нападении сообщили в соцсетях. Двое мужчин приехали в республику из другого региона и решили отправиться в труднодоступную таежную местность.

К этому моменту власти уже предупреждали об опасности встреч с медведями. Только за одну неделю в Туве зарегистрировали десять случаев выхода хищников к населенным пунктам и чабанским стоянкам. Режим повышенной готовности из-за активности животных ввели в 11 районах республики.

Кроме того, с 16 сентября по 6 октября в регионе действует особый противопожарный режим. В этот период посещать леса и въезжать туда на транспорте разрешается только при наличии специального разрешения органов лесного хозяйства.

Несмотря на ограничения, путешественники все же ушли в тайгу. С собой они взяли значительный запас продуктов. Специалисты отмечают, что большое количество еды могло дополнительно привлечь диких животных.

Во время похода мужчины встретили медведя. Хищник атаковал одного из туристов и нанес ему тяжелые травмы. По информации, распространяемой в соцсетях, особенно серьезно пострадало лицо мужчины: утверждается, что зверь повредил кожу и нос.

Несмотря на тяжелые повреждения, турист выжил. Его доставили в больницу, где он находится под наблюдением врачей.

Власти Тувы ранее усилили меры безопасности из-за участившихся встреч людей с хищниками. В районах сформировали мобильные группы охотников, которые реагируют на сообщения о появлении медведей возле населенных пунктов и животноводческих стоянок.