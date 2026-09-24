Медведь изуродовал туриста, отправившегося в тайгу Тувы вопреки запрету
Несмотря на тяжелые повреждения, турист выжил
24 сентября 2026, 08:43, ИА Амител
Поход в глухую тайгу в Туве едва не закончился гибелью туриста. Мужчина вместе с приятелем отправился в лес, несмотря на действовавшие ограничения и предупреждения об участившихся выходах медведей к людям. В тайге путешественники столкнулись с хищником, который тяжело ранил одного из них.
О нападении сообщили в соцсетях. Двое мужчин приехали в республику из другого региона и решили отправиться в труднодоступную таежную местность.
К этому моменту власти уже предупреждали об опасности встреч с медведями. Только за одну неделю в Туве зарегистрировали десять случаев выхода хищников к населенным пунктам и чабанским стоянкам. Режим повышенной готовности из-за активности животных ввели в 11 районах республики.
Кроме того, с 16 сентября по 6 октября в регионе действует особый противопожарный режим. В этот период посещать леса и въезжать туда на транспорте разрешается только при наличии специального разрешения органов лесного хозяйства.
Несмотря на ограничения, путешественники все же ушли в тайгу. С собой они взяли значительный запас продуктов. Специалисты отмечают, что большое количество еды могло дополнительно привлечь диких животных.
Во время похода мужчины встретили медведя. Хищник атаковал одного из туристов и нанес ему тяжелые травмы. По информации, распространяемой в соцсетях, особенно серьезно пострадало лицо мужчины: утверждается, что зверь повредил кожу и нос.
Несмотря на тяжелые повреждения, турист выжил. Его доставили в больницу, где он находится под наблюдением врачей.
Власти Тувы ранее усилили меры безопасности из-за участившихся встреч людей с хищниками. В районах сформировали мобильные группы охотников, которые реагируют на сообщения о появлении медведей возле населенных пунктов и животноводческих стоянок.
08:54:01 24-09-2026
невкусный оказался
09:17:06 24-09-2026
Гость (08:54:01 24-09-2026) невкусный оказался... у туриста не было разрешительного документа и куаркода.
законная добыча?
08:58:19 24-09-2026
Он мгновенно пропах не вкусно
10:03:00 24-09-2026
"Медведь изуродовал туриста" - он и до встречи с медведем красавчиком не был, да и больной на всю голову потому что проигнорировал запреты. По сути медведь сделал даже лучше - уменьшил туристу нос и пояснил за недопустимость нарушать указания властей по ограничению доступа в лес.
10:05:40 24-09-2026
Во достали мишек.
13:19:15 25-09-2026
Гость (10:05:40 24-09-2026) Во достали мишек. ... Конечно достали, выруби все леса, оставь окантовку для показухи. Животина ушла из леса, медведь голодный, выходит клюдям. все просто. и не надо трындеть о том что их подкармливали.
16:52:08 24-09-2026
Только прочитал, все же не спасли. Это отец нападающего Питсбург Пингвинс Александра Кузьменко - Александр Кузьменко.