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Медведь на Сахалине убил 12 кур и одного петуха и уснул под забором

Хищника застрелили

23 июля 2024, 16:55, ИА Амител

Медведь / Фото: pxhere.com/ru/photo/305
Медведь / Фото: pxhere.com/ru/photo/305

На Сахалине медведь пробрался в курятник, убил кур и петуха, а затем уснул под забором, сообщает телеканал "360".

"Утром пошла в курятник и увидела, что забор с двух сторон сломан, рядом лежит несколько тушек. Подошла ближе и по следам поняла, что это был медведь. Тут же позвонила лесничим, они быстро приехали", – рассказала astv.ru местная жительница.

Она отметила, что еще ночью слышала лай собак, но не придала этому особого значения. Всего медведь убил 12 кур и одного петуха.

В региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что медведя застрелили. Оказалось, что он спал в семи метрах от курятника возле забора.

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НОВОСТИОбщество

забавные истории дикие животные

Комментарии 3

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Шурик

16:59:27 23-07-2024

Позорище... Убить такого зверя изза каких то блохастых кур... Что б ты подавилась яйцами от этих кур...

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Олег

00:13:59 24-07-2024

Капитализм - смерть за собственность.
Противоречия нарастают - медведи будут боротся за грибы-ягоды в лесу.

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Гость

09:36:22 24-07-2024

Миша за петуха ответил. Геи мстят жёстко.

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