Медведь на Сахалине убил 12 кур и одного петуха и уснул под забором
Хищника застрелили
23 июля 2024, 16:55, ИА Амител
Медведь / Фото: pxhere.com/ru/photo/305
На Сахалине медведь пробрался в курятник, убил кур и петуха, а затем уснул под забором, сообщает телеканал "360".
"Утром пошла в курятник и увидела, что забор с двух сторон сломан, рядом лежит несколько тушек. Подошла ближе и по следам поняла, что это был медведь. Тут же позвонила лесничим, они быстро приехали", – рассказала astv.ru местная жительница.
Она отметила, что еще ночью слышала лай собак, но не придала этому особого значения. Всего медведь убил 12 кур и одного петуха.
В региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что медведя застрелили. Оказалось, что он спал в семи метрах от курятника возле забора.
16:59:27 23-07-2024
Позорище... Убить такого зверя изза каких то блохастых кур... Что б ты подавилась яйцами от этих кур...
00:13:59 24-07-2024
Капитализм - смерть за собственность.
Противоречия нарастают - медведи будут боротся за грибы-ягоды в лесу.
09:36:22 24-07-2024
Миша за петуха ответил. Геи мстят жёстко.