Медведь на Сахалине убил 12 кур и одного петуха и уснул под забором

Хищника застрелили

23 июля 2024, 16:55, ИА Амител

Медведь / Фото: pxhere.com/ru/photo/305

На Сахалине медведь пробрался в курятник, убил кур и петуха, а затем уснул под забором, сообщает телеканал "360".

"Утром пошла в курятник и увидела, что забор с двух сторон сломан, рядом лежит несколько тушек. Подошла ближе и по следам поняла, что это был медведь. Тут же позвонила лесничим, они быстро приехали", – рассказала astv.ru местная жительница.

Она отметила, что еще ночью слышала лай собак, но не придала этому особого значения. Всего медведь убил 12 кур и одного петуха.

В региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства сообщили, что медведя застрелили. Оказалось, что он спал в семи метрах от курятника возле забора.