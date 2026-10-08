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Медведь напал на подростка в Алтайском крае

Обстоятельства происшествия устанавливаются

08 октября 2026, 14:32, ИА Амител

Пасека / Медведи / Животные / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Пасека / Медведи / Животные / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Солтонском районе медведь напал на подростка на пасеке примерно в 20 километрах от Солтона, сообщает бийская станция скорой медпомощи в своем Max-канале. Инцидент произошел в четверг, 8 октября.

"Бригада скорой помощи госпитализирует 15-летнего пострадавшего в медицинское учреждение Бийска. Состояние подростка оценивается как средней степени тяжести", - рассказал главврач бийской станции скорой медпомощи Алексей Карнаухов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Судьба медведя неизвестна.

Ранее в Солтонском районе ввели карантин из-за обнаруженного очага трихинеллеза. Лабораторные анализы подтвердили, что переносчиком заболевания стал бурый медведь.

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Комментарии 3

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Гость

14:46:55 08-10-2026

Ну это классика - мишка меда захотел!

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Гость

16:42:47 08-10-2026

Гость (14:46:55 08-10-2026) Ну это классика - мишка меда захотел! ... Если мёда захотел, то зачем примотался к пацану? Или человек вкуснее мёда? Не улей же своротил, а именно полез к подростку.

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Гость

21:04:30 08-10-2026

Гость (16:42:47 08-10-2026) Если мёда захотел, то зачем примотался к пацану? Или человек... В смысле зачем?! Он увидел в нем врага, который покушается на его мед! Ну и вобще- - разве звери ждут чего то хорошего от человечков?....

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