Обстоятельства происшествия устанавливаются

08 октября 2026, 14:32, ИА Амител

Пасека / Медведи / Животные / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Солтонском районе медведь напал на подростка на пасеке примерно в 20 километрах от Солтона, сообщает бийская станция скорой медпомощи в своем Max-канале. Инцидент произошел в четверг, 8 октября.

"Бригада скорой помощи госпитализирует 15-летнего пострадавшего в медицинское учреждение Бийска. Состояние подростка оценивается как средней степени тяжести", - рассказал главврач бийской станции скорой медпомощи Алексей Карнаухов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Судьба медведя неизвестна.

Ранее в Солтонском районе ввели карантин из-за обнаруженного очага трихинеллеза. Лабораторные анализы подтвердили, что переносчиком заболевания стал бурый медведь.