Медведь напал на троих грибников в Красноярском крае

Один из мужчин взял с собой ружье, что спасло всем жизни

15 августа 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Медведь напал на грибников в лесу в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС.

Сборщики дикоросов вышли в лес недалеко от села Имисское, где встретились с хищником. Двоих мужчин зверь успел травмировать. Третий взял с собой ружье и нейтрализовал медведя.

Характер травм пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось, что на Алтае туристы спасли ежика, попавшего под газонокосилку.