Медведь напал на троих грибников в Красноярском крае
Один из мужчин взял с собой ружье, что спасло всем жизни
15 августа 2023, 15:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Медведь напал на грибников в лесу в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС.
Сборщики дикоросов вышли в лес недалеко от села Имисское, где встретились с хищником. Двоих мужчин зверь успел травмировать. Третий взял с собой ружье и нейтрализовал медведя.
Характер травм пострадавших не уточняется.
Ранее сообщалось, что на Алтае туристы спасли ежика, попавшего под газонокосилку.
09:43:00 16-08-2023
а почему наши с ружьем за грибами не ходят? только с корзинками. надо выровнять поход за грбами во всех регионах России. все грибники, которые идут в лес, должны быть с ружьем.
13:47:27 16-08-2023
А если ствол незарегистрированный, что часто бывает в сельской местности, то хана мужику....