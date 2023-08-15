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Медведь напал на троих грибников в Красноярском крае

Один из мужчин взял с собой ружье, что спасло всем жизни

15 августа 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Медведь напал на грибников в лесу в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС.

Сборщики дикоросов вышли в лес недалеко от села Имисское, где встретились с хищником. Двоих мужчин зверь успел травмировать. Третий взял с собой ружье и нейтрализовал медведя. 

Характер травм пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось, что на Алтае туристы спасли ежика, попавшего под газонокосилку.

Красноярский край Сибирь

Комментарии 2

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Гость

09:43:00 16-08-2023

а почему наши с ружьем за грибами не ходят? только с корзинками. надо выровнять поход за грбами во всех регионах России. все грибники, которые идут в лес, должны быть с ружьем.

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Гость

13:47:27 16-08-2023

А если ствол незарегистрированный, что часто бывает в сельской местности, то хана мужику....

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