Медведчук назвал три условия для разрядки конфликта на Украине

По словам политика, в текущем положении дел необходимо признание Западом интересов и суверенитета стран, которые к нему не относятся

25 сентября 2023, 14:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Экс-лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", текущий председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал три условия для урегулирования ситуации на Украине. Об этом он заявил в статье для "АиФ".

По словам Медведчука, в текущем положении дел необходимо признание Западом интересов и суверенитета стран, которые к нему не относятся, понимание приоритета человеческой жизни над любыми политическими интересами и выстраивание новой системы безопасности.

Без таких гарантий любая страна может быть объявлена агрессивной, коррупционной, отсталой и недемократической. Это станет оправданием для военного вмешательства на ее территории.

Еще одно важное условие – приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами. Медведчук отметил, что Украина стала государством, в котором человеческая жизнь и права гражданина не имеют никакого значения.

Он добавил, что Запад накачивает Украину оружием и не пытается сделать ничего, чтобы остановить конфликт и гибель людей. Третьим условием Медведчук считает изменение системы безопасности в мире, которая уже дошла до опасной черты.