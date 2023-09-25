Медведчук назвал три условия для разрядки конфликта на Украине
По словам политика, в текущем положении дел необходимо признание Западом интересов и суверенитета стран, которые к нему не относятся
25 сентября 2023, 14:12, ИА Амител
Экс-лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", текущий председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал три условия для урегулирования ситуации на Украине. Об этом он заявил в статье для "АиФ".
По словам Медведчука, в текущем положении дел необходимо признание Западом интересов и суверенитета стран, которые к нему не относятся, понимание приоритета человеческой жизни над любыми политическими интересами и выстраивание новой системы безопасности.
Без таких гарантий любая страна может быть объявлена агрессивной, коррупционной, отсталой и недемократической. Это станет оправданием для военного вмешательства на ее территории.
Еще одно важное условие – приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами. Медведчук отметил, что Украина стала государством, в котором человеческая жизнь и права гражданина не имеют никакого значения.
Он добавил, что Запад накачивает Украину оружием и не пытается сделать ничего, чтобы остановить конфликт и гибель людей. Третьим условием Медведчук считает изменение системы безопасности в мире, которая уже дошла до опасной черты.
14:25:11 25-09-2023
это тот, кто обещал встречу с цветами? но обманул, деньги на это потратил, странно что за это он еще не осужден.
15:15:20 25-09-2023
Януковича забрали на передержку, теперь этого. Оно нам надо?
18:38:49 25-09-2023
Пусть сидит не кудахтает, обменяли его на преступников
12:31:57 26-09-2023
Он, как и Янукович, виноват в случившемся. У них один плюс, что не бандеровцы