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Медведчук назвал три условия для разрядки конфликта на Украине

По словам политика, в текущем положении дел необходимо признание Западом интересов и суверенитета стран, которые к нему не относятся

25 сентября 2023, 14:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Экс-лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", текущий председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал три условия для урегулирования ситуации на Украине. Об этом он заявил в статье для "АиФ".

По словам Медведчука, в текущем положении дел необходимо признание Западом интересов и суверенитета стран, которые к нему не относятся, понимание приоритета человеческой жизни над любыми политическими интересами и выстраивание новой системы безопасности.

Без таких гарантий любая страна может быть объявлена агрессивной, коррупционной, отсталой и недемократической. Это станет оправданием для военного вмешательства на ее территории.

Еще одно важное условие – приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами. Медведчук отметил, что Украина стала государством, в котором человеческая жизнь и права гражданина не имеют никакого значения.

Он добавил, что Запад накачивает Украину оружием и не пытается сделать ничего, чтобы остановить конфликт и гибель людей. Третьим условием Медведчук считает изменение системы безопасности в мире, которая уже дошла до опасной черты.

Политика

Комментарии 4

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Гость

14:25:11 25-09-2023

это тот, кто обещал встречу с цветами? но обманул, деньги на это потратил, странно что за это он еще не осужден.

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Гость

15:15:20 25-09-2023

Януковича забрали на передержку, теперь этого. Оно нам надо?

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Алексей

18:38:49 25-09-2023

Пусть сидит не кудахтает, обменяли его на преступников

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Гость

12:31:57 26-09-2023

Он, как и Янукович, виноват в случившемся. У них один плюс, что не бандеровцы

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