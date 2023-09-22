Неизвестные облили краской ворота посольства России в Ереване
Дальнейшие действия злоумышленников почти сразу прервал сотрудник правоохранительных органов, который прогнал мужчин
22 сентября 2023, 22:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Неизвестные бросили пакеты с краской в ворота посольства России в Ереване. Как сообщает ТАСС, кадры с происшествием разошлись в соцсетях республики.
На видеозаписи видно, что двое мужчин подошли к диппредставительству, держа за спиной небольшие пакеты с красной краской. Когда до ворот учреждения осталось всего несколько метров, они бросили их в сторону ограждения.
Дальнейшие действия злоумышленников почти сразу прервал сотрудник правоохранительных органов, который прогнал мужчин.
14:28:58 25-09-2023
Чтобы наших уважали "там", надо сделать так, чтобы наши гости "оттуда" перестали чувствовать себя тут хозяевами, даже если они живут тут долго, имеют второй паспорт и построили себе тут церковь. А то все они страстно любят Армению, но почему-то дороги строят и мебель делают тут. Ну и в США ещё выдающиеся задницы и усы отращивают.