Неизвестные облили краской ворота посольства России в Ереване

Дальнейшие действия злоумышленников почти сразу прервал сотрудник правоохранительных органов, который прогнал мужчин

22 сентября 2023, 22:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Неизвестные бросили пакеты с краской в ворота посольства России в Ереване. Как сообщает ТАСС, кадры с происшествием разошлись в соцсетях республики.

На видеозаписи видно, что двое мужчин подошли к диппредставительству, держа за спиной небольшие пакеты с красной краской. Когда до ворот учреждения осталось всего несколько метров, они бросили их в сторону ограждения.

Дальнейшие действия злоумышленников почти сразу прервал сотрудник правоохранительных органов, который прогнал мужчин.