Медведев: капитулировать может любой глава Украины, хоть "свинья в ермолке"

Политик подчеркнул, что Зеленский для России "и так военный преступник", и утрата им официального мандата ничего не меняет

20 мая 2024, 23:00, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что капитуляция Украины может быть подписана любым главой Украины, хоть "свиньей в ермолке". Об этом он сказал комментируя вопрос легитимности президента Украины Владимира Зеленского после истечения срока президентских полномочий 21 мая.

Политик подчеркнул, что Зеленский для России "и так военный преступник", и утрата им официального мандата ничего не меняет.

"Хотя он, как и любой его преемник (хотя о юридическом преемстве говорить тут не приходится), может выступить стороной, которая подпишет акт о безоговорочной капитуляции", – цитирует его ТАСС.

Он добавил, что схожим образом поступили Альфред Йодль или Вильгельм Кейтель от имени фашистской Германии и ее вооруженных сил. Зампред Совбеза подчеркнул, что "у преступного режима нет и не может быть правомочного правителя", поскольку он всегда будет преступником.

"Что же касается номинального или фактического лидера (главаря) такого режима, им может быть кто угодно. Любая "свинья в ермолке", вспоминая меткое выражение Гоголя", – пояснил Медведев.

Зампред СБ подчеркнул, что для международного права и Украины личность подобного главы "безразлична", а для России остается лишь правонарушителем.