Медведев: капитулировать может любой глава Украины, хоть "свинья в ермолке"
Политик подчеркнул, что Зеленский для России "и так военный преступник", и утрата им официального мандата ничего не меняет
20 мая 2024, 23:00, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что капитуляция Украины может быть подписана любым главой Украины, хоть "свиньей в ермолке". Об этом он сказал комментируя вопрос легитимности президента Украины Владимира Зеленского после истечения срока президентских полномочий 21 мая.
Политик подчеркнул, что Зеленский для России "и так военный преступник", и утрата им официального мандата ничего не меняет.
"Хотя он, как и любой его преемник (хотя о юридическом преемстве говорить тут не приходится), может выступить стороной, которая подпишет акт о безоговорочной капитуляции", – цитирует его ТАСС.
Он добавил, что схожим образом поступили Альфред Йодль или Вильгельм Кейтель от имени фашистской Германии и ее вооруженных сил. Зампред Совбеза подчеркнул, что "у преступного режима нет и не может быть правомочного правителя", поскольку он всегда будет преступником.
"Что же касается номинального или фактического лидера (главаря) такого режима, им может быть кто угодно. Любая "свинья в ермолке", вспоминая меткое выражение Гоголя", – пояснил Медведев.
Зампред СБ подчеркнул, что для международного права и Украины личность подобного главы "безразлична", а для России остается лишь правонарушителем.
10:03:59 21-05-2024
Жгет Дмитрий Анатолич)
10:10:22 21-05-2024
Что зеленый змий сделал с человеком, ничего непонятно.
10:16:28 21-05-2024
Гость (10:10:22 21-05-2024) Что зеленый змий сделал с человеком, ничего непонятно.... ему текст "алиса" писала
11:47:39 21-05-2024
гость (10:16:28 21-05-2024) ему текст "алиса" писала...
Нет, нейросетки сейчас умнее пишут
11:11:47 21-05-2024
Гость (10:10:22 21-05-2024) Что зеленый змий сделал с человеком, ничего непонятно.... А что он по факту не так сказал?
10:18:57 21-05-2024
Тут все абсолютно понятно. Как дважды два. Вопрос только в том, будет ли так