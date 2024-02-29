Медведев на совещании показал цитату Сталина в рамке и зачитал ее вслух
Речь в телеграмме главы СССР шла о темпах производства Ил-2
29 февраля 2024, 09:00, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания Военно-промышленной комиссии зачитал цитату советского лидера Иосифа Сталина, которую хранит в рамке. Видео с заседания он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".
"Вы подвели нашу страну и нашу Красную Армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. <...> Нам нужны не МиГи, а Ил-2 <...> Прошу вас не выводить правительство из терпения <...> Предупреждаю последний раз, Сталин", – прочитал телеграмму Сталина политик. Он объяснил, что решил зачитать обращение Иосифа Виссарионовича к руководству завода, чтобы продемонстрировать участникам совещания, каким образом достигалась победа Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Напомним, Медведев цитировал схожую телеграмму Сталина в 2023 году. В озвученном зампредом Совбеза документе глава СССР обращался к руководству Челябинского тракторного завода, поясняя последствия срыва сроков для фронта.
09:17:02 29-02-2024
очень смешно
09:23:03 29-02-2024
У Сталина сыновья воевали. А у этого по странам вероятного противника отирается.
10:22:54 29-02-2024
Гость (09:23:03 29-02-2024) У Сталина сыновья воевали. А у этого по странам вероятного п... 27-летний Илья Медведев живёт и работает в Москве.
10:58:23 29-02-2024
Гость (10:22:54 29-02-2024) 27-летний Илья Медведев живёт и работает в Москве.... из-за санкций его выдворили из США и забрали бизнес, вот он и в Москве
11:51:48 29-02-2024
Гость (10:58:23 29-02-2024) из-за санкций его выдворили из США и забрали бизнес, вот он ... ссыль дай
13:04:48 29-02-2024
Гость (11:51:48 29-02-2024) ссыль дай... Сам ищи, не маленький, у нищих слуг нет.
13:42:08 29-02-2024
Гость (13:04:48 29-02-2024) Сам ищи, не маленький, у нищих слуг нет.... меня мало волнует твое материальное положение и отсутствие слуг. ты сделал заявление - аргументируй его. в противном случае что собака лает, что ты свою пасть раскрываешь.
13:03:46 29-02-2024
Гость (10:22:54 29-02-2024) 27-летний Илья Медведев живёт и работает в Москве.... Он из США в Москву сбежал, когда с хохлами началось.
09:29:17 29-02-2024
Не можете работать на военно-промышленный комплекс страны-идите в бизнес.
10:33:04 29-02-2024
Заводчане не переходите красные линии
11:52:34 29-02-2024
Вы подвели нашу страну и нашу Красную Армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Нам нужны не МиГи, а Ил-2 Прошу вас не выводить правительство из терпения Предупреждаю последний раз --- красиво
12:16:23 29-02-2024
Лен лидз, помог СССР победить чуму двадцатого века. Сейчас нет Лен лидза и Медведев не Сталин.
12:51:41 29-02-2024
Гость (12:16:23 29-02-2024) Лен лидз, помог СССР победить чуму двадцатого века. Сейчас н... Интересно будет если Россия победит без ленд-лиза и с Медведевым
13:08:33 29-02-2024
А сейчас в небе Миги, а не Илы. К чему эта цитата Сталина? Иёся с таким же успехом мог выговаривать, что нам нужны ППШ, а не Калашниковы.
13:18:09 29-02-2024
Гость (13:08:33 29-02-2024) А сейчас в небе Миги, а не Илы. К чему эта цитата Сталина? И... Может намекал что нужны беспилотники и гиперзвук. Последний раз предупредил
14:02:33 29-02-2024
Нам нужна правда словесная и юридическая! Зубами за воздух держимся... в бри они
01:17:13 01-03-2024
С ним все ясно, переутомился.