Медведев на совещании показал цитату Сталина в рамке и зачитал ее вслух

Речь в телеграмме главы СССР шла о темпах производства Ил-2

29 февраля 2024, 09:00, ИА Амител

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания Военно-промышленной комиссии зачитал цитату советского лидера Иосифа Сталина, которую хранит в рамке. Видео с заседания он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

"Вы подвели нашу страну и нашу Красную Армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. <...> Нам нужны не МиГи, а Ил-2 <...> Прошу вас не выводить правительство из терпения <...> Предупреждаю последний раз, Сталин", – прочитал телеграмму Сталина политик. Он объяснил, что решил зачитать обращение Иосифа Виссарионовича к руководству завода, чтобы продемонстрировать участникам совещания, каким образом достигалась победа Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Напомним, Медведев цитировал схожую телеграмму Сталина в 2023 году. В озвученном зампредом Совбеза документе глава СССР обращался к руководству Челябинского тракторного завода, поясняя последствия срыва сроков для фронта.