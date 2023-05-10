Медведев напомнил Польше о ее прошлом в составе России
Так он отреагировал на решение Польши "переименовать" Калининград в Крулевец
10 мая 2023, 20:58, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил переименовать Польшу в Царство Польское, как называлась страна в составе Российской империи. Как сообщает ТАСС, так он отреагировал на решение Польши "переименовать" Калининград в Крулевец.
Он отметил, что в таком случае Гданьск нужно называть Данцигом, Щецин – Штеттином, Вроцлав – Бреслау.
"И, разумеется, не должно быть никакой Польши – только Герцогство Варшавское или Царство Польское в составе Российской Федерации как правопреемника Российской империи", – добавил он.
Напомним, что ранее комиссия по стандартизации географических названий за границами Польши решила "переименовать" Калининград в Крулевец. Кроме того, Калининградскую область также рекомендовали называть Крулевецкой.
Само название в Польше считают традиционным. Кроме того, комиссия сочла, что современное название города является "искусственным".
21:16:37 10-05-2023
Зачем Медведев подарил Норвегии полярные площади, равные двум Московским областям?
21:24:59 10-05-2023
Россия еще и железные дороги строила на этой территории. Например, Варшаво-Венская железная дорога (В. В. Ж. Д.) - российская железная дорога общего пользования.
23:25:46 10-05-2023
Гость (21:16:37 10-05-2023) Зачем Медведев подарил Норвегии полярные площади, равные дву... Не надо его строго судить, у него только после пятилетней отсидки все рецепторы раскрылись. Так глядишь он и наших бойцов съездит на передовую воодушевить.
08:07:26 11-05-2023
Достоевский в "Братьях Карамазовых" красочно панов описал
09:19:26 11-05-2023
Гость (08:07:26 11-05-2023) Достоевский в "Братьях Карамазовых" красочно панов описал... Это как полячишки играли в картишки )