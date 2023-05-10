Медведев напомнил Польше о ее прошлом в составе России

Так он отреагировал на решение Польши "переименовать" Калининград в Крулевец

10 мая 2023, 20:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил переименовать Польшу в Царство Польское, как называлась страна в составе Российской империи. Как сообщает ТАСС, так он отреагировал на решение Польши "переименовать" Калининград в Крулевец.

Он отметил, что в таком случае Гданьск нужно называть Данцигом, Щецин – Штеттином, Вроцлав – Бреслау.

"И, разумеется, не должно быть никакой Польши – только Герцогство Варшавское или Царство Польское в составе Российской Федерации как правопреемника Российской империи", – добавил он.

Напомним, что ранее комиссия по стандартизации географических названий за границами Польши решила "переименовать" Калининград в Крулевец. Кроме того, Калининградскую область также рекомендовали называть Крулевецкой.

Само название в Польше считают традиционным. Кроме того, комиссия сочла, что современное название города является "искусственным".