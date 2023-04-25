Медведев назвал Байдена, желающего пойти на новый президентский срок, отчаянным дедом
Зампред Совбеза РФ призвал "создать бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы"
25 апреля 2023, 21:28, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Джо Байдена, который решил участвовать в следующих выборах президента США в 2024 году, отчаянным дедом. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.
"Байден таки решился. Отчаянный дед. На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий", – написал он.
Напомним, что 25 апреля Байден заявил, что он будет переизбираться на пост в 2024 году. К этому моменту ему уже исполнится 82 года. Вместе с ним в выборах в качестве вице-премьера будет выступать Камала Харрис.
06:51:06 26-04-2023
Давай дедулька,жми на всю железку.Ты самый лучший и достойный среди 338 милионов американцев.Всё по честному.
10:13:14 26-04-2023
зачем вообще этот дед в президентство лезет? у него наверняка уже деменция. достиг пенсионного возраста? все, хватит, занимайся внуками
12:14:02 26-04-2023
А чего в этом отчаянного? Чем он рискует, кроме песка своего?