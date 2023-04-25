Медведев назвал Байдена, желающего пойти на новый президентский срок, отчаянным дедом

Зампред Совбеза РФ призвал "создать бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы"

25 апреля 2023, 21:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Джо Байдена, который решил участвовать в следующих выборах президента США в 2024 году, отчаянным дедом. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

"Байден таки решился. Отчаянный дед. На месте американских военных я бы немедленно создал бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай его победы, дабы избежать непоправимых последствий", – написал он.

Напомним, что 25 апреля Байден заявил, что он будет переизбираться на пост в 2024 году. К этому моменту ему уже исполнится 82 года. Вместе с ним в выборах в качестве вице-премьера будет выступать Камала Харрис.