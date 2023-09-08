Медведев назвал Маска единственным адекватным американцем из-за срыва атаки ВСУ
Если эти заявления являются правдой, добавил зампред Совбеза
08 сентября 2023, 10:01, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если информация о срыве атаки Вооруженных сил Украины возле Крыма правдива, то Илон Маск – последний адекватный человек в Северной Америке. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Напомним, что ранее телеканал CNN опубликовал отрывок из биографии Маска за авторством журналиста Уолтера Айзексона, согласно которому предприниматель велел ограничить работу Starlink возле Крыма. Этим он сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ с применением катеров, начиненных взрывчаткой.
"Если то, что Айзексон пишет в своей книге, – правда, кажется, что Маск – единственный адекватный в Северной Америке. Или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке он единственный с яйцами", – заявил Медведев.
По сообщениям СМИ, Маск счел, что Россия могла бы ответить на такие действия применением ядерного оружия. Сам Starlink, по его словам, был создан "для Netflix", а не для наведения дронов.
10:06:22 08-09-2023
Маск счел, что Россия могла бы ответить на такие действия применением ядерного оружия --- другие американцы уверены, что ядерным не ответит, забоится
10:26:59 08-09-2023
Гость (10:06:22 08-09-2023) Маск счел, что Россия могла бы ответить на такие действия пр... Просто другие американцы крайне тупые.
10:08:47 08-09-2023
Зато редактор "новой газеты",нобелевский лауреат муратов недавно заявил, что горбачёв молодец,он избавил мир от атомной войны...
10:41:43 08-09-2023
Гость (10:08:47 08-09-2023) Зато редактор "новой газеты",нобелевский лауреат муратов нед... Не забывайте .... "... две беды - дураки и дороги", с дорогами в последнее время все лучше и лучше, а вот в первых еще много к сожалению.
10:11:32 08-09-2023
Каких только лауреатов нобелевских премий с их обширным умом держит русская земля.
10:51:53 08-09-2023
Так он внук полковника Исаеева , по этому и сорвал атаку отключив страрлинк