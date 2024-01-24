Медведев назвал сбитие Ил-76 последствием "войны свиней у корыта"

Зампред Совбеза считает, что дальше будет только хуже и украинские власти ради сохранения своего положения будут убивать своих военнослужащих и военнопленных

24 января 2024, 22:06, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что уничтожение самолета Ил-76 – "результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве". Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас происходит "война свиней у корыта".

"Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных", – написал Медведев. Зампред Совбеза считает, что дальше будет только хуже и украинские власти ради сохранения своего положения будут убивать своих военнослужащих и военнопленных.