Медведев назвал сбитие Ил-76 последствием "войны свиней у корыта"
Зампред Совбеза считает, что дальше будет только хуже и украинские власти ради сохранения своего положения будут убивать своих военнослужащих и военнопленных
24 января 2024, 22:06, ИА Амител
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что уничтожение самолета Ил-76 – "результат внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве". Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас происходит "война свиней у корыта".
"Светлая память нашим летчикам. Они герои. Украинские семьи не дождались из России своих пленных", – написал Медведев. Зампред Совбеза считает, что дальше будет только хуже и украинские власти ради сохранения своего положения будут убивать своих военнослужащих и военнопленных.
23:24:40 24-01-2024
Что с лицом у Мити ?
07:11:16 25-01-2024
Гость (23:24:40 24-01-2024) Что с лицом у Мити ?... Он тебе не Митя.
07:02:36 25-01-2024
Зачем нам вообще рассказывают о том , что это говорит!!!!! На него смотреть то не приятно, а тем более читать или слушать. Уберите его с эфира, он позорит нашую Родину
07:11:38 25-01-2024
Гость (07:02:36 25-01-2024) Зачем нам вообще рассказывают о том , что это говорит!!!!! Н... А он что то неправильное сказал?
07:30:10 25-01-2024
Мне кажется он не сказал, как украинские ПВО в Белгородскую область заехали
07:48:45 25-01-2024
Гость (07:30:10 25-01-2024) Мне кажется он не сказал, как украинские ПВО в Белгородскую ... Их ПВО (хотя это не «их» ПВО, это ЗРК Пэтриот производства США с натовским персоналом, находящимся через натовские средства обнаружения) не заезжали в Белгородскую область. Они расположены в городе Харьков. Расстояние на котором Пэтриот сбивает цели - 150 километров. Расстояние от Белгорода до Харькова - 80 километров. Тебе цифры хоть маленько прояснили степень твоего заблуждения?
07:57:21 25-01-2024
Гость (07:48:45 25-01-2024) Их ПВО (хотя это не «их» ПВО, это ЗРК Пэтриот производства С... Пэтриот сбивает цели - 150 километров -- значит военный самолет должен лететь дальше, чем 150, это понять у тебя мозгов хватает? Наверное и у тех, кто обеспечивает полет военного самолета, хватает. Тут ключевое слово "наверное"
08:36:55 25-01-2024
Гость (07:57:21 25-01-2024) Пэтриот сбивает цели - 150 километров -- значит военный сам... Борт военный, но миссия была гуманитарная - обмен пленными. Это у тебя мозг осознать способен?? Хохлов предупредили, что привезут на обмен их солдат. Два борта отправили. В первом 65, во втором еще 80. Второй после сбития первого развернули обратно. ГУР МО хохляндии подтвердили что знали про обмен на границе Брянской области в 13:00 местного времени. Но видимо у них там разные заинтересованные лица. Борты сознательно летели без сопровождения истребителями и РЭБ так как в таком случае хохлы могли подумать что под видом пленных перевозят военные грузы. А там грузы перевозят. Ты слышал чтобы их сбивали? Их и не сбивают потому что прикрывают. А здесь везли ихних на обмен. Их предупредили. Казалось бы что еще надо? А они взяли и убили 74 человека. Из ракет расстреляли. Вот тебе и твои друзья, пятоколоннец.
09:37:40 25-01-2024
Гость (08:36:55 25-01-2024) Борт военный, но миссия была гуманитарная - обмен пленными. ... А что наш ИЛ имел метку на их радаре "наш"?
09:54:33 25-01-2024
Гость (09:37:40 25-01-2024) А что наш ИЛ имел метку на их радаре "наш"?... Их ПРЕДУПРЕДИЛИ о перевозке их же пленных. Борт СПЕЦИАЛЬНО не сопровождали прикрытием истребителей. Тебе что здесь не понятно?????
10:19:10 25-01-2024
Гость (09:54:33 25-01-2024) Их ПРЕДУПРЕДИЛИ о перевозке их же пленных. Борт СПЕЦИАЛЬНО н... Непонятно, почему в списке военнопленных для обмена ФИО тех, кто был обменян ранее.
07:24:01 25-01-2024
Гость (07:02:36 25-01-2024) Зачем нам вообще рассказывают о том , что это говорит!!!!! Н... Он выполняет свою роль: говорит то, что более высокопоставленные лица не могут сказать в силу своего положения, должностных обязанностей и ответственности. Это политика.
07:41:15 25-01-2024
более высокопоставленные лица не могут сказать --- он зам председателя Совбеза, он и есть самое выскопоставленное после президента лицо в области безопасности
08:36:40 25-01-2024
Очень большой вопрос: Почему в зоне досягаемости зенитных ракет противника самолёты летают без тепловых противоракетных ловушек?
08:46:15 25-01-2024
Гость (08:36:40 25-01-2024) Очень большой вопрос: Почему в зоне досягаемости зенитных ра... Вы реально тут тупые все? Вам выше все разжевали. Вы читать не умеете? Или вы не способны прочитанный текст осознать?
08:58:58 25-01-2024
Гость (08:46:15 25-01-2024) Вы реально тут тупые все? Вам выше все разжевали. Вы читать ... Хочешь сказать, что там пленные так сдетонировали, что грибовидный взрыв был? Ага, ну-ну...
09:17:34 25-01-2024
Гость (08:58:58 25-01-2024) Хочешь сказать, что там пленные так сдетонировали, что грибо... 3 (три) ракеты всадили. Летчики борт увели от поселка внизу. Упали. Топливо сдетонировало. А по твоему что, борт специально заминировали? У тебя фамилия не Зеленский?
09:06:35 25-01-2024
Гость (08:36:40 25-01-2024) Очень большой вопрос: Почему в зоне досягаемости зенитных ра... Хотя бы потому , что патриоту до лампочки тепловые ловушки. У него радиолокационное наведение.
09:16:54 25-01-2024
Гость (09:06:35 25-01-2024) Хотя бы потому , что патриоту до лампочки тепловые ловушки. ... Хочешь сказать, что у нас нет РЭБ? А по статье за фейки не хочешь в калымские лагеря?
09:33:44 25-01-2024
Гость (09:16:54 25-01-2024) Хочешь сказать, что у нас нет РЭБ? А по статье за фейки не х... И ты явно с чубом: не кАлыма, а Колыма.
09:55:52 25-01-2024
Гость (09:16:54 25-01-2024) Хочешь сказать, что у нас нет РЭБ? А по статье за фейки не х... Ты тут не прокурор лагерями грозить.
10:07:23 25-01-2024
Гость (08:36:40 25-01-2024) Очень большой вопрос: Почему в зоне досягаемости зенитных ра... А как тепловые ловушки помогут самолету при наведении ракеты по нему по лучу радара ? Если не в теме, то хоть не позорьтесь ...
09:09:41 25-01-2024
СБИТИЕ? это что за слово?
09:18:41 25-01-2024
Гость (09:09:41 25-01-2024) СБИТИЕ? это что за слово?... Цель сбивают. Не в курсе, не?