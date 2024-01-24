Минобороны: Ил-76 сбили украинские войска из Харьковской области

В ведомстве подчеркнули, что украинское руководство знало о перевозке пленных для обмена

24 января 2024, 19:29, ИА Амител

Кадр крушения / Источник: канал "Блэтгород"

В Минобороны РФ рассказали, что поражение Ил-76 осуществили из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитно-ракетного комплекса. В пресс-службе ведомства заявили, что радиолокационные средства ВКС РФ наблюдали пуск двух украинских ракет.

"Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгорода украинских военнослужащих для обмена", – добавили в министерстве. Обмен должен был состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на границе России и Украины.

Напомним, что на борту Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих. Все они погибли.