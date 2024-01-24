Минобороны: Ил-76 сбили украинские войска из Харьковской области
В ведомстве подчеркнули, что украинское руководство знало о перевозке пленных для обмена
24 января 2024, 19:29, ИА Амител
В Минобороны РФ рассказали, что поражение Ил-76 осуществили из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитно-ракетного комплекса. В пресс-службе ведомства заявили, что радиолокационные средства ВКС РФ наблюдали пуск двух украинских ракет.
"Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгорода украинских военнослужащих для обмена", – добавили в министерстве. Обмен должен был состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на границе России и Украины.
Напомним, что на борту Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих. Все они погибли.
20:10:05 24-01-2024
Вот и сущность мразей все отчетливее проявляется. Они знали об обмене. Хохло-ГУР это подтверждает. Борт летел без прикрытия авиацией и РЭБ потому что регулярно эти миссии выполнял и не было смысла хохлов напрягать дополнительными мерами безопасности. 3 января аналогичный обмен проводили и все успешно было. Но в этот раз хохлы решили ради 9 наших убить 65 своих. Чистки в СМИ уже начались.
21:19:36 24-01-2024
Гость (20:10:05 24-01-2024) Вот и сущность мразей все отчетливее проявляется. Они знали ... Ну то что вы граждан соседней страны называете "хохлами и мразями" вас тоже определенным образом характеризует. А так же сразу становятся ясны источники из которых вы информацию пооучаете
22:01:57 24-01-2024
Гость (21:19:36 24-01-2024) Ну то что вы граждан соседней страны называете "хохлами и мр... ЦИПСОшники полезли. Ведь ясно и про то, из каких поганых источников вы черпаете свою лживую информацию.
23:34:26 24-01-2024
Гость (22:01:57 24-01-2024) ЦИПСОшники полезли. Ведь ясно и про то, из каких поганых ист... Естественно любая информация и точка зрения которая не соответствует вашей. Является проплаченой либо организованной атакой вражеских спецслужб. Да и вообще пропагандой занимаются все, кроме тех патриотов , что несут истину
07:05:50 25-01-2024
Гость (23:34:26 24-01-2024) Естественно любая информация и точка зрения которая не соотв... А какая у тебя точка зрения? Ты не стесняйся - выплевывай. Хочу тебя послушать с твоей отличной точкой зрения. И еще к тебе вопрос: тяжело тебе сейчас здесь жить с нами? Так а чего ты мучаешься сам и нам доставляешь неудобства от своего присутствия здесь?
09:04:51 25-01-2024
Гость (07:05:50 25-01-2024) А какая у тебя точка зрения? Ты не стесняйся - выплевывай. ... А я не делю, на нас и вас . Есть мы и мы разные и все мы очень слабо представляем, что там происходит на самом деле и кто в чём виноват. Единственное при этом у меня нет ненависти к соседям и согражданам, а вам её привили за 10 лет ток-шоу
09:30:11 25-01-2024
Гость (09:04:51 25-01-2024) А я не делю, на нас и вас . Есть мы и мы разные и все мы оче... Мне поровну веришь ты или нет, но телевизор не смотрю, инфу черпаю из интернета. Летом ездил на Донбасс передавать гуманитарку, там насмотрелся до изжоги. Ненависти у него нет… Ты бы туда сам съездил и посмотрел, и только потом рот бы свой открывал.
07:03:29 25-01-2024
Гость (21:19:36 24-01-2024) Ну то что вы граждан соседней страны называете "хохлами и мр... А они не хохлы? Они не мрази? Вот это новости) А кто они по вашему? Жители соседней страны? Вот взяли так мирненько и 65 своих и 9 наших с трех ракет замертвили. А на выходных 28 мирных бабулек и детей убили на рынке в Донецке. На рынке. Белым днем. И сказали опять что мокша сама себя постреляла. Мокша - это так называемые жители «соседней страны» нас так называют.
11:42:53 25-01-2024
В пресс-службе ведомства заявили, что радиолокационные средства ВКС РФ наблюдали пуск двух украинских ракет, у меня вопрос. Видели пуск и не предотвратили катастрофу, чем занимаются наши противовоздушные силы?
12:31:00 25-01-2024
Гость (11:42:53 25-01-2024) В пресс-службе ведомства заявили, что радиолокационные средс... Твоего приказа ждали
13:33:36 25-01-2024
Ракеты ПВО сбить крайне сложно, скорость плюс маневрирование. Есть вариант с противоракетами, ток их мало и это дорого