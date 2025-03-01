Медведев: неблагодарный Зеленский получил крепкую затрещину от Трампа
Политик оценил переговоры президентов США и Украины в Вашингтоне
01 марта 2025, 10:15, ИА Амител
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев оценил встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского, назвав ее "лютой выволочкой в Овальном кабинете". Об этом политик написал в телеграм-канале.
"Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно", – отметил он.
Медведев при этом заявил, что этого мало, и призвал окончательно остановить военную помощь киевской "нацистской машине".
28 февраля президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне. Переговоры переросли в скандал, в результате которого Трамп попросил Зеленского досрочно покинуть Белый дом. Запланированная совместная пресс-конференция президентов была отменена. Сделка по редкоземельным металлам также сорвалась.
17:33:10 01-03-2025
Уроки для себя извлекаем?
21:23:10 01-03-2025
это все постановочное маски-шоу, чтоб не договориться типа и продолжить холивар у нашей границы. не будьте дураками-то!!
22:55:07 01-03-2025
Гость (21:23:10 01-03-2025) это все постановочное маски-шоу, чтоб не договориться типа и... Откудова вы такие умные беретесь то...
11:28:48 02-03-2025
Musik (22:55:07 01-03-2025) Откудова вы такие умные беретесь то... ... Развивай мозговой хрящ
12:05:54 03-03-2025
неблагодарный Зеленский получил крепкую затрещину от Трампа ---- ну тут можно трактовать и наоборот, пока Трамп что-то реально не сделает, это бла-бла-бла. Если Трамп сейчас утрется на его бла-бла-бла больше никто внимание обращать не будет