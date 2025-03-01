НОВОСТИПолитика

Медведев: неблагодарный Зеленский получил крепкую затрещину от Трампа

Политик оценил переговоры президентов США и Украины в Вашингтоне

01 марта 2025, 10:15, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев оценил встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского, назвав ее "лютой выволочкой в Овальном кабинете". Об этом политик написал в телеграм-канале.

"Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно", – отметил он.

Медведев при этом заявил, что этого мало, и призвал окончательно остановить военную помощь киевской "нацистской машине".

28 февраля президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне. Переговоры переросли в скандал, в результате которого Трамп попросил Зеленского досрочно покинуть Белый дом. Запланированная совместная пресс-конференция президентов была отменена. Сделка по редкоземельным металлам также сорвалась.

США Политика украина

Комментарии 5

Avatar Picture
dok_CФ

17:33:10 01-03-2025

Уроки для себя извлекаем?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:23:10 01-03-2025

это все постановочное маски-шоу, чтоб не договориться типа и продолжить холивар у нашей границы. не будьте дураками-то!!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:55:07 01-03-2025

Гость (21:23:10 01-03-2025) это все постановочное маски-шоу, чтоб не договориться типа и... Откудова вы такие умные беретесь то...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Цырульник

11:28:48 02-03-2025

Musik (22:55:07 01-03-2025) Откудова вы такие умные беретесь то... ... Развивай мозговой хрящ

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:54 03-03-2025

неблагодарный Зеленский получил крепкую затрещину от Трампа ---- ну тут можно трактовать и наоборот, пока Трамп что-то реально не сделает, это бла-бла-бла. Если Трамп сейчас утрется на его бла-бла-бла больше никто внимание обращать не будет

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров