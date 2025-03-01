Медведев: неблагодарный Зеленский получил крепкую затрещину от Трампа

Политик оценил переговоры президентов США и Украины в Вашингтоне

01 марта 2025, 10:15, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев оценил встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского, назвав ее "лютой выволочкой в Овальном кабинете". Об этом политик написал в телеграм-канале.

"Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника. Это полезно", – отметил он.

Медведев при этом заявил, что этого мало, и призвал окончательно остановить военную помощь киевской "нацистской машине".

28 февраля президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне. Переговоры переросли в скандал, в результате которого Трамп попросил Зеленского досрочно покинуть Белый дом. Запланированная совместная пресс-конференция президентов была отменена. Сделка по редкоземельным металлам также сорвалась.