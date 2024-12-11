Медведев: нельзя делать напряженных заявлений о мигрантах

Он признал, что миграционная политика — непростая проблема

11 декабря 2024, 17:50, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: t.me/medvedev_telegram

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал избегать необдуманных заявлений о мигрантах. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев отметил, что регулирование миграционной политики – сложная проблема.

"К ней нельзя относиться легковесно. Нельзя делать заявлений, которые напрягают либо одну часть людей, либо другую", – заявил он.

Политик также добавил, что в решении проблем с миграцией может помочь опыт других стран.

Однако при этом важно помнить о национальных особенностях, потому что Россия, как и любая страна, по-своему уникальна, подчеркнул зампред Совбеза.