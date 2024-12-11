НОВОСТИПолитика

Медведев: нельзя делать напряженных заявлений о мигрантах

Он признал, что миграционная политика — непростая проблема

11 декабря 2024, 17:50, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: t.me/medvedev_telegram
Дмитрий Медведев / Фото: t.me/medvedev_telegram

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал избегать необдуманных заявлений о мигрантах. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев отметил, что регулирование миграционной политики – сложная проблема.

"К ней нельзя относиться легковесно. Нельзя делать заявлений, которые напрягают либо одну часть людей, либо другую", – заявил он. 

Политик также добавил, что в решении проблем с миграцией может помочь опыт других стран.

Однако при этом важно помнить о национальных особенностях, потому что Россия, как и любая страна, по-своему уникальна, подчеркнул зампред Совбеза.

"Такого рода проблемы существуют и в других странах. Нужно использовать и их опыт", – считает Медведев.

Дмитрий Медведев / Кадр из видео: vk.com/dm

Медведев заявил, что без миграционной политики страна может "треснуть"

Он отметил, что это сложная тема, но в ней есть много проблем
НОВОСТИПолитика
Дмитрий Медведев Россия Мигранты

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

18:11:08 11-12-2024

Да вы уже наговорили поздно спохватились, мигрантов как ветром всех сдуло, эффект от ваших действий сжатие экономики.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:02:21 11-12-2024

Гость (18:11:08 11-12-2024) Да вы уже наговорили поздно спохватились, мигрантов как ветр... Сжатия экономики от уменьшения количества мигрантов? Бред... Платить нужно зарплату-и придут кадры... Самозанятые которые...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Грыша

18:13:01 11-12-2024

Что бы проблем не было-чемодан вокзал родной кишлак

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:11:32 11-12-2024

Грыша (18:13:01 11-12-2024) Что бы проблем не было-чемодан вокзал родной кишлак... Грыша ты бог экономики, тогда не стони когда цены растут, люди это ресурс, а его в нашей стране нет и с каждым днём всё меньше, ты пойми Грыша люди, бизнес это налоги на которые содержится страна, без мигрантов бизнес ласты завернет, работать будет не кому, а ваши здесь глупые мечты о повышении зарплаты бизнес тоже не вывезет, экономика скукоживается, бизнес и так еле держится на плаву.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:12:32 12-12-2024

Гость (23:11:32 11-12-2024) Грыша ты бог экономики, тогда не стони когда цены растут, лю... если бизнес не может платить нормальные зарплаты пусть закрывается, а мигранты это возросшая преступность, они сюда едут не работать за 3 копейки на стройке или дворниками - эти сказка устарела. Они сюда приезжают наркотиками торговать и грабить. Мигранты дешево обходятся бизнесу, да дорого нашему обществу.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:52:12 12-12-2024

Гость (08:12:32 12-12-2024) если бизнес не может платить нормальные зарплаты пусть закры... Он и так закрывается, ты в горах что-ли живёшь и не видишь что происходит.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:14 16-12-2024

Гость (23:11:32 11-12-2024) Грыша ты бог экономики, тогда не стони когда цены растут, лю... Хорош уже этот бред нести. Мигранты выводят триллионы из России. Это что ли помогает российской экономике?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаулец

18:42:23 11-12-2024

Не надо заявлений, нужны действия! А если есть опыт других стран, что долго рассуждать? Создают видимость напряжённой работы, а на деле одна болтовня!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:44:23 11-12-2024

Что то не понятно,какие могут быть две части людей в одной стране

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:14:15 11-12-2024

1. Мигранты нужны. Как бы ни было горько это осознавать. 2. Трудовой мигрант находится на территории РФ, исключительно один, по приглашению работодателя. 3. Мигрант проживает на территории работодателя (общага, съемная гостиница и т.д.), передвигается на транспорте работодателя. В 22.00 - комендантский час, если иное не прописано в листе трудоспособности от работодателя. После 3-х нарушений комендантского часа - на Родину. 4. После окончания трудового договора - на Родину. 5. За любое правонарушение в отношении граждан РФ - на Родину. 6. Можно получить вид на жительство, при ходатайстве работодателя и знании русского языка. 7. Семья может быть ввезена при ходатайстве работодателя, наличия жил.площади, знания русского языка каждым членом семьи.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:46:17 12-12-2024

Гость (20:14:15 11-12-2024) 1. Мигранты нужны. Как бы ни было горько это осознавать. 2. ... 5. За любое правонарушение в отношении граждан РФ --- В тюрьму и надолго.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:09:32 12-12-2024

Гость (20:14:15 11-12-2024) 1. Мигранты нужны. Как бы ни было горько это осознавать. 2. ... 6. Без предоставления Гражданства!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:22:18 11-12-2024

Уж чья бы, как говорится, корова мычала, употребляя словечко "нельзя", да не того только, кто подарил акваторию Баренцева моря размером в три Крыма(!) Норвегии (члену НАТО!) согласно известной максиме: "если нельзя, но очень хочется, то можно"...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:52:43 11-12-2024

Мы басмачам тут на мешаемся случайно???

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

23:06:24 11-12-2024

Мигранты и бродячие собаки. Других проблем нет что ли?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:09:59 12-12-2024

Александр (23:06:24 11-12-2024) Мигранты и бродячие собаки. Других проблем нет что ли?... а эти решать не надо?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:10 12-12-2024

Щас ещё сирийский беженцы к нам повалят, охренеем совсем. А мигранты к нам едут и прут свои кишлачные семьи для пособий, и вот тут совсем неправильно. Не нужно нам такая прослойка, это не перспективно, содержать это стадо не приносящих пользу людей.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:25 12-12-2024

Зачем нам мигранты? Подумайте о своем народе. Мигранты не пойдут на фронт защищать ваши капиталы.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров