Медведев: нельзя делать напряженных заявлений о мигрантах
Он признал, что миграционная политика — непростая проблема
11 декабря 2024, 17:50, ИА Амител
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал избегать необдуманных заявлений о мигрантах. Об этом сообщает ТАСС.
Медведев отметил, что регулирование миграционной политики – сложная проблема.
"К ней нельзя относиться легковесно. Нельзя делать заявлений, которые напрягают либо одну часть людей, либо другую", – заявил он.
Политик также добавил, что в решении проблем с миграцией может помочь опыт других стран.
Однако при этом важно помнить о национальных особенностях, потому что Россия, как и любая страна, по-своему уникальна, подчеркнул зампред Совбеза.
"Такого рода проблемы существуют и в других странах. Нужно использовать и их опыт", – считает Медведев.
18:11:08 11-12-2024
Да вы уже наговорили поздно спохватились, мигрантов как ветром всех сдуло, эффект от ваших действий сжатие экономики.
20:02:21 11-12-2024
Гость (18:11:08 11-12-2024) Да вы уже наговорили поздно спохватились, мигрантов как ветр... Сжатия экономики от уменьшения количества мигрантов? Бред... Платить нужно зарплату-и придут кадры... Самозанятые которые...
18:13:01 11-12-2024
Что бы проблем не было-чемодан вокзал родной кишлак
23:11:32 11-12-2024
Грыша (18:13:01 11-12-2024) Что бы проблем не было-чемодан вокзал родной кишлак... Грыша ты бог экономики, тогда не стони когда цены растут, люди это ресурс, а его в нашей стране нет и с каждым днём всё меньше, ты пойми Грыша люди, бизнес это налоги на которые содержится страна, без мигрантов бизнес ласты завернет, работать будет не кому, а ваши здесь глупые мечты о повышении зарплаты бизнес тоже не вывезет, экономика скукоживается, бизнес и так еле держится на плаву.
08:12:32 12-12-2024
Гость (23:11:32 11-12-2024) Грыша ты бог экономики, тогда не стони когда цены растут, лю... если бизнес не может платить нормальные зарплаты пусть закрывается, а мигранты это возросшая преступность, они сюда едут не работать за 3 копейки на стройке или дворниками - эти сказка устарела. Они сюда приезжают наркотиками торговать и грабить. Мигранты дешево обходятся бизнесу, да дорого нашему обществу.
09:52:12 12-12-2024
Гость (08:12:32 12-12-2024) если бизнес не может платить нормальные зарплаты пусть закры... Он и так закрывается, ты в горах что-ли живёшь и не видишь что происходит.
12:48:14 16-12-2024
Гость (23:11:32 11-12-2024) Грыша ты бог экономики, тогда не стони когда цены растут, лю... Хорош уже этот бред нести. Мигранты выводят триллионы из России. Это что ли помогает российской экономике?
18:42:23 11-12-2024
Не надо заявлений, нужны действия! А если есть опыт других стран, что долго рассуждать? Создают видимость напряжённой работы, а на деле одна болтовня!
19:44:23 11-12-2024
Что то не понятно,какие могут быть две части людей в одной стране
20:14:15 11-12-2024
1. Мигранты нужны. Как бы ни было горько это осознавать. 2. Трудовой мигрант находится на территории РФ, исключительно один, по приглашению работодателя. 3. Мигрант проживает на территории работодателя (общага, съемная гостиница и т.д.), передвигается на транспорте работодателя. В 22.00 - комендантский час, если иное не прописано в листе трудоспособности от работодателя. После 3-х нарушений комендантского часа - на Родину. 4. После окончания трудового договора - на Родину. 5. За любое правонарушение в отношении граждан РФ - на Родину. 6. Можно получить вид на жительство, при ходатайстве работодателя и знании русского языка. 7. Семья может быть ввезена при ходатайстве работодателя, наличия жил.площади, знания русского языка каждым членом семьи.
08:46:17 12-12-2024
Гость (20:14:15 11-12-2024) 1. Мигранты нужны. Как бы ни было горько это осознавать. 2. ... 5. За любое правонарушение в отношении граждан РФ --- В тюрьму и надолго.
09:09:32 12-12-2024
Гость (20:14:15 11-12-2024) 1. Мигранты нужны. Как бы ни было горько это осознавать. 2. ... 6. Без предоставления Гражданства!
20:22:18 11-12-2024
Уж чья бы, как говорится, корова мычала, употребляя словечко "нельзя", да не того только, кто подарил акваторию Баренцева моря размером в три Крыма(!) Норвегии (члену НАТО!) согласно известной максиме: "если нельзя, но очень хочется, то можно"...
22:52:43 11-12-2024
Мы басмачам тут на мешаемся случайно???
23:06:24 11-12-2024
Мигранты и бродячие собаки. Других проблем нет что ли?
06:09:59 12-12-2024
Александр (23:06:24 11-12-2024) Мигранты и бродячие собаки. Других проблем нет что ли?... а эти решать не надо?
10:28:10 12-12-2024
Щас ещё сирийский беженцы к нам повалят, охренеем совсем. А мигранты к нам едут и прут свои кишлачные семьи для пособий, и вот тут совсем неправильно. Не нужно нам такая прослойка, это не перспективно, содержать это стадо не приносящих пользу людей.
12:17:25 12-12-2024
Зачем нам мигранты? Подумайте о своем народе. Мигранты не пойдут на фронт защищать ваши капиталы.