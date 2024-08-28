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Медведев заявил, что без миграционной политики страна может "треснуть"

Он отметил, что это сложная тема, но в ней есть много проблем

28 августа 2024, 07:14, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Кадр из видео: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Кадр из видео: vk.com/dm

Ситуация на Западе показала, что игнорирование вопросов миграции может привести к тому, что страна может "просто треснуть". Как сообщает ТАСС, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками спецоперации, которые идут кандидатами от "Единой России" на выборах различного уровня.

Он отметил, что миграционная политика – "сложная и тонкая вещь". По словам Медведева, просто сказать о том, что страны Запада "все провалили", а российские власти в этом плане "молодцы", нельзя, поскольку в этой сфере много проблем. Медведев считает, что простого решения здесь быть не может, поскольку любой стране требуются трудовые ресурсы.

"С другой стороны, все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам. Они должны чувствовать себя частью страны. Если они приехали к нам, то они должны понимать нашу историю, они должны владеть языком, как, собственно, и в других странах. Они должны правильно себя вести, они не должны навязывать нам никакие порядки", – подчеркнул Медведев.

Вместе с тем он считает, что какого-либо "испытательного срока" у мигрантов быть не должно, и в случае нарушений от них следует "моментально избавляться". Зампред Совбеза отметил, что схожие методы применяются и в других странах.

Дмитрий Медведев Мигранты

Комментарии 14

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Гость

07:59:20 28-08-2024

Две недели Мишутка ничего не говорил, а тут заговорил.

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Гость

08:25:59 28-08-2024

Уже трещит от безделья госслужащих, воров и взяточников.

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Гость

08:46:12 28-08-2024

Морды бы лучше треснули у коррупционеров, которые без разбору паспортами раскидываются, а потом крокусы происходят и захват заложников в тюрьмах. Трудовые ресурсы??? Вы о чем??? Вакансии дворников, уборщиков и прочее, на что рассчитывали ь мигранты так и не закрыты. Не особо они работать идут на такие работы. Получив гражданство и все соответствующие плюшки, они вообще не работают, а болтаются и кашмарят местных. В школы и сады не попасть из-за их выводков. Правительство, вы чего ждёте? Бунта? Или мужики с сво должны уйти, чтоб внутри страны порядок навести???

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Гость

12:13:01 28-08-2024

Гость (08:46:12 28-08-2024) Морды бы лучше треснули у коррупционеров, которые без разбор... хаха напугал ежа

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Элен без ребят

18:24:34 28-08-2024

Гость (08:46:12 28-08-2024) Морды бы лучше треснули у коррупционеров, которые без разбор... о, мамкин бунтарь нарисовался)))

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Я держусь

09:32:33 28-08-2024

Если пить без закуски - печень может треснуть

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Z

10:15:10 28-08-2024

Харя не треснет!?

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Гость

10:15:59 28-08-2024

Вы чО? Без таджиков нам ни как не выжить. Они-основа нашей экономики.

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Элен без ребят

18:23:53 28-08-2024

Гость (10:15:59 28-08-2024) Вы чО? Без таджиков нам ни как не выжить. Они-основа нашей э... приведу простой пример: в начале лета на Озоне начались сильные задержки с доставкой заказов, а начались они потому, что таджики ушли со складов на стройки и всё, такая махина, как Озон, оказалась чуть ли не парализованной.
фуры на загрузку стояли просто в многокилометровых очередях, а вот загружать их было некому. чОта вы не побежали на склады работать. и друзья ваши- не таджики тоже не побежали, хотя там ЗП повыше средней, говорят)

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гость

23:40:44 08-09-2024

Элен без ребят (18:23:53 28-08-2024) приведу простой пример: в начале лета на Озоне начались силь... Мигранты ушли, там сразу много нашей моложёжи появилось. Брат подрабатывает, так ещё и не каждый день вызывают на склад, желающих много. Как раз потому что платят неплохо, хотя работу лёгкой не назовёшь.

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Гость

10:38:24 28-08-2024

Политика должна быть одна отработал и домой и только по приглашению работодателя который несёт ответственность за мигранта

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Гость

11:05:46 28-08-2024

Долго доходило. Лет 30

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Фома

11:11:17 28-08-2024

Очередной бред димона.

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Мусик

14:17:45 28-08-2024

Фома (11:11:17 28-08-2024) Очередной бред димона.... для вас - Дмитрий Анатольевич.
будьте уважительнее.

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