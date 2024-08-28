Медведев заявил, что без миграционной политики страна может "треснуть"
Он отметил, что это сложная тема, но в ней есть много проблем
28 августа 2024, 07:14, ИА Амител
Ситуация на Западе показала, что игнорирование вопросов миграции может привести к тому, что страна может "просто треснуть". Как сообщает ТАСС, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками спецоперации, которые идут кандидатами от "Единой России" на выборах различного уровня.
Он отметил, что миграционная политика – "сложная и тонкая вещь". По словам Медведева, просто сказать о том, что страны Запада "все провалили", а российские власти в этом плане "молодцы", нельзя, поскольку в этой сфере много проблем. Медведев считает, что простого решения здесь быть не может, поскольку любой стране требуются трудовые ресурсы.
"С другой стороны, все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам. Они должны чувствовать себя частью страны. Если они приехали к нам, то они должны понимать нашу историю, они должны владеть языком, как, собственно, и в других странах. Они должны правильно себя вести, они не должны навязывать нам никакие порядки", – подчеркнул Медведев.
Вместе с тем он считает, что какого-либо "испытательного срока" у мигрантов быть не должно, и в случае нарушений от них следует "моментально избавляться". Зампред Совбеза отметил, что схожие методы применяются и в других странах.
07:59:20 28-08-2024
Две недели Мишутка ничего не говорил, а тут заговорил.
08:25:59 28-08-2024
Уже трещит от безделья госслужащих, воров и взяточников.
08:46:12 28-08-2024
Морды бы лучше треснули у коррупционеров, которые без разбору паспортами раскидываются, а потом крокусы происходят и захват заложников в тюрьмах. Трудовые ресурсы??? Вы о чем??? Вакансии дворников, уборщиков и прочее, на что рассчитывали ь мигранты так и не закрыты. Не особо они работать идут на такие работы. Получив гражданство и все соответствующие плюшки, они вообще не работают, а болтаются и кашмарят местных. В школы и сады не попасть из-за их выводков. Правительство, вы чего ждёте? Бунта? Или мужики с сво должны уйти, чтоб внутри страны порядок навести???
12:13:01 28-08-2024
Гость (08:46:12 28-08-2024) Морды бы лучше треснули у коррупционеров, которые без разбор... хаха напугал ежа
18:24:34 28-08-2024
Гость (08:46:12 28-08-2024) Морды бы лучше треснули у коррупционеров, которые без разбор... о, мамкин бунтарь нарисовался)))
09:32:33 28-08-2024
Если пить без закуски - печень может треснуть
10:15:10 28-08-2024
Харя не треснет!?
10:15:59 28-08-2024
Вы чО? Без таджиков нам ни как не выжить. Они-основа нашей экономики.
18:23:53 28-08-2024
Гость (10:15:59 28-08-2024) Вы чО? Без таджиков нам ни как не выжить. Они-основа нашей э... приведу простой пример: в начале лета на Озоне начались сильные задержки с доставкой заказов, а начались они потому, что таджики ушли со складов на стройки и всё, такая махина, как Озон, оказалась чуть ли не парализованной.
фуры на загрузку стояли просто в многокилометровых очередях, а вот загружать их было некому. чОта вы не побежали на склады работать. и друзья ваши- не таджики тоже не побежали, хотя там ЗП повыше средней, говорят)
23:40:44 08-09-2024
Элен без ребят (18:23:53 28-08-2024) приведу простой пример: в начале лета на Озоне начались силь... Мигранты ушли, там сразу много нашей моложёжи появилось. Брат подрабатывает, так ещё и не каждый день вызывают на склад, желающих много. Как раз потому что платят неплохо, хотя работу лёгкой не назовёшь.
10:38:24 28-08-2024
Политика должна быть одна отработал и домой и только по приглашению работодателя который несёт ответственность за мигранта
11:05:46 28-08-2024
Долго доходило. Лет 30
11:11:17 28-08-2024
Очередной бред димона.
14:17:45 28-08-2024
Фома (11:11:17 28-08-2024) Очередной бред димона.... для вас - Дмитрий Анатольевич.
будьте уважительнее.