Медведев заявил, что без миграционной политики страна может "треснуть"

Он отметил, что это сложная тема, но в ней есть много проблем

28 августа 2024, 07:14, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Кадр из видео: vk.com/dm

Ситуация на Западе показала, что игнорирование вопросов миграции может привести к тому, что страна может "просто треснуть". Как сообщает ТАСС, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками спецоперации, которые идут кандидатами от "Единой России" на выборах различного уровня.

Он отметил, что миграционная политика – "сложная и тонкая вещь". По словам Медведева, просто сказать о том, что страны Запада "все провалили", а российские власти в этом плане "молодцы", нельзя, поскольку в этой сфере много проблем. Медведев считает, что простого решения здесь быть не может, поскольку любой стране требуются трудовые ресурсы.

"С другой стороны, все, кто приезжают, должны жить по нашим правилам. Они должны чувствовать себя частью страны. Если они приехали к нам, то они должны понимать нашу историю, они должны владеть языком, как, собственно, и в других странах. Они должны правильно себя вести, они не должны навязывать нам никакие порядки", – подчеркнул Медведев.

Вместе с тем он считает, что какого-либо "испытательного срока" у мигрантов быть не должно, и в случае нарушений от них следует "моментально избавляться". Зампред Совбеза отметил, что схожие методы применяются и в других странах.