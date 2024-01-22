Медведев отреагировал на указ Зеленского шуткой о присоединении Канады
По словам Медведева, свое заявление Зеленский сделал из-за провалов Вооруженных сил Украины на фронте
22 января 2024, 20:17, ИА Амител
Следом за указом о территориях России, населенных украинцами, президент Украины Владимир Зеленский присоединит Канаду. Такой шуткой на указ украинского лидера ответил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, свое заявление Зеленский сделал из-за провалов Вооруженных сил Украины на фронте. Кроме того, он считает, что указ мог быть подписан президентом под воздействием наркотических веществ.
"Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселенные украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские", – написал зампред Совбеза. Медведев продолжил и написал, что "главному украинцу" следовало бы "завязывать", иначе скоро он и "Канаду присоединит".
Напомним, что ранее Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ". Политик считает, что документ станет "возвращением права об историческом прошлом ради украинского будущего".
09:09:27 23-01-2024
Анатольич прям жжет глаголом в последнее время.
09:16:50 23-01-2024
Мешки под глазами лицо не естественное, от суда и шутки не естественные.
10:05:53 23-01-2024
Я полагаю, большинство российских "украинцев", будучи глубоко русскими людьми, тест на "украинство" не пройдут. Содержание теста простое- правильное произношение слова "паляниця" - это такой украинский хлеб. У меня правильно произнести не получилось.