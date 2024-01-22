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Медведев отреагировал на указ Зеленского шуткой о присоединении Канады

По словам Медведева, свое заявление Зеленский сделал из-за провалов Вооруженных сил Украины на фронте

22 января 2024, 20:17, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Следом за указом о территориях России, населенных украинцами, президент Украины Владимир Зеленский присоединит Канаду. Такой шуткой на указ украинского лидера ответил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, свое заявление Зеленский сделал из-за провалов Вооруженных сил Украины на фронте. Кроме того, он считает, что указ мог быть подписан президентом под воздействием наркотических веществ.

"Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселенные украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские", – написал зампред Совбеза. Медведев продолжил и написал, что "главному украинцу" следовало бы "завязывать", иначе скоро он и "Канаду присоединит".

Напомним, что ранее Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ". Политик считает, что документ станет "возвращением права об историческом прошлом ради украинского будущего".

Дмитрий Медведев Политика украина

Комментарии 3

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Элен без ребят

09:09:27 23-01-2024

Анатольич прям жжет глаголом в последнее время.

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Гость

09:16:50 23-01-2024

Мешки под глазами лицо не естественное, от суда и шутки не естественные.

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Гость

10:05:53 23-01-2024

Я полагаю, большинство российских "украинцев", будучи глубоко русскими людьми, тест на "украинство" не пройдут. Содержание теста простое- правильное произношение слова "паляниця" - это такой украинский хлеб. У меня правильно произнести не получилось.

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