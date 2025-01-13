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Медведев отверг "германский сценарий" урегулирования конфликта на Украине

Россия не намерена уступать свои территории, отметил политик

13 января 2025, 21:30, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что идея урегулирования конфликта на Украине по "германскому сценарию" не имеет никаких перспектив.

Медведев раскритиковал предложение, согласно которому Украина могла бы быть разделена на две части по аналогии с бывшими ГДР и ФРГ. По его словам, это лишь попытка киевских властей упростить примирение с радикальными националистами.

Он подчеркнул, что воссоединение Германии стало возможным благодаря стремлению немецкого народа объединить страну, чего невозможно применить к предложенному сценарию для Украины.

Медведев также указал, что Россия не собирается уступать свои территории или интересы.

"Кто всерьез вообще будет рассматривать вариант, при котором ядерная супердержава что-то отдаст уродливому недомерку с названием Окраина?" – написал политик.

Дмитрий Медведев СВО Россия Политика международные отношения украина спецоперация

Комментарии 4

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Роман

23:39:35 13-01-2025

👍👍👍👏

  -4 Нравится
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Гость

00:00:26 14-01-2025

Всё должно закончиться 100% на условиях России. Иначе всё зря было.

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Гость

10:10:28 14-01-2025

Гость (00:00:26 14-01-2025) Всё должно закончиться 100% на условиях России. Иначе всё зр...
Ахахаха

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Гость

11:43:57 14-01-2025

Украина могла бы быть разделена на две части --- мне кажется процентов 90, что так и будет. Говорить можно и даже наверное нужно, они тоже свое говорят, но будет похоже так. Главное, когда. Ведь если лет через 10-15, много еще людей погибнет. Лучше бы пораньше порешать. Примерно за полгода после инаугурации Трампа

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