Медведев отверг "германский сценарий" урегулирования конфликта на Украине

Россия не намерена уступать свои территории, отметил политик

13 января 2025, 21:30, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что идея урегулирования конфликта на Украине по "германскому сценарию" не имеет никаких перспектив.

Медведев раскритиковал предложение, согласно которому Украина могла бы быть разделена на две части по аналогии с бывшими ГДР и ФРГ. По его словам, это лишь попытка киевских властей упростить примирение с радикальными националистами.

Он подчеркнул, что воссоединение Германии стало возможным благодаря стремлению немецкого народа объединить страну, чего невозможно применить к предложенному сценарию для Украины.

Медведев также указал, что Россия не собирается уступать свои территории или интересы.